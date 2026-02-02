Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: “Rimetto la puntata con cose gravi”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Fabrizio Corona ripubblica la puntata "censurata" di "Falsissimo"

Fabrizio Corona sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi nella sua battaglia contro Mediaset.

Dopo aver catalizzato l’attenzione pubblicando sui suoi canali una serie di puntate dal titolo Il prezzo del successo, il paparazzo si è scontrato con smentite, prese di distanza e malumori da parte dell’azienda televisiva e di alcuni volti che, a suo dire, avrebbe smascherato all’interno di un sistema poco limpido legato al mondo della tv e non solo.

Dopo l’intervento dei legali delle persone coinvolte e della stessa Mediaset, che ha portato alla rimozione dei video, Corona è tornato all’attacco. L’ex paparazzo ha infatti annunciato che rimetterà online una puntata del suo programma Falsissimo, precedentemente censurata, promettendo di aggiungere nuovi e “gravi” dettagli sulle vicende raccontate.

“Falsissimo”, Fabrizio Corona pronto a ripubblicare la puntata

Chi negli anni ha imparato a conoscere la figura di Fabrizio Corona lo sa: il paparazzo, nel bene o nel male, sembra non avere paura di nessuno, nemmeno della giustizia. Ed è anche per questo che, negli ultimi mesi, le sue parole raccolte nelle ultime puntate di Falsissimo hanno riscosso un gran successo e costretto tanti volti notissimi della tv a prendere provvedimenti.

Corona ha attirato l’attenzione di tutta Italia svelando, a suo dire, verità legate a un sistema della tv che tocca conduttori e conduttrici come Gerry Scotti, Maria De Filippi, Alfonso Signorini e non solo. Vip che, nel tentativo di difendersi, hanno scelto strade diverse: c’è chi ha smentito, chi ha annunciato azioni legali e chi, invece, ha preferito il silenzio ignorando ogni possibile accusa.

In questa equazione è entrata anche Mediaset che, nel tentativo di bloccarlo, ha richiesto l’oscuramento dei video per violazione del copyright. Una richiesta poi approvata, che non è piaciuta al paparazzo e che, ora, lo ha spinto a una nuova mossa.

Nel corso del weekend, infatti, Corona è stato ospite in una discoteca in cui, sul palco, ha fatto un annuncio ripreso anche dalle sue storie di Instagram.

Corona, nel parlare con i fan ha raccontato di essere stato censurato ma di non avere alcuna intenzione di fermarsi. La sua idea è infatti quella di ripubblicare la puntata di Falsissimo: “Io lunedì la rimetto, e ci metto delle cose più gravi”. Una notizia accolta dal boato dei presenti.

Falsissimo, quando esce la puntata finale che è stata bloccata

L’annuncio fatto davanti al pubblico ha subito trovato conferma anche sui social. A corredo delle storie della serata in discoteca, Fabrizio Corona ha infatti chiarito quando la puntata censurata di Falsissimo tornerà online. Secondo quanto scritto, l’episodio finale de Il prezzo del successo verrà caricato lunedì 2 febbraio, nella fascia serale, alle ore 21.

Si tratta proprio della parte finale del progetto, quella rimossa nei giorni scorsi, che verrà ripubblicata in una versione aggiornata. Corona promette infatti circa 30 minuti di contenuti inediti: nuovi dettagli sulle vicende già raccontate.

“Lunedì 2 febbraio Il prezzo del successo – parte finale (quella censurata). Fuori ore 21, con 30 minuti nuovi. Stiamo settando tutto il canale YouTube per evitare agguati del potere che ci vuole spegnere. Cinque giorni e torna tutto come prima, meglio di prima”, ha scritto.