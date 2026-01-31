Gerry Scotti e le accuse di Corona su Passaparola, parla l’ex letterina Giulia Montanarini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti e Giulia Montanarini a Passaparola

Giulia Montanarini si sfoga su Instagram dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Gerry Scotti e gli anni alla conduzione del programma Passaparola. L’ex tronista ed ex letterina ha deciso di dire la sua, spiegando cosa accadde in quel periodo e quali erano i rapporti con il conduttore.

Le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti

Ma andiamo con ordine. Tutto è partito dall’ultima puntata di Falsissimo dove Fabrizio Corona ha parlato non solo di Maria De Filippi, dei segreti di Mediaset e dei motivi della lontananza di Belen Rodriguez dalla tv. L’ex re dei paparazzi ha puntato il dito contro Gerry Scotti.

Secondo Corona il conduttore ai tempi di Passaparola avrebbe messo in atto un sistema simile a quello di Alfonso Signorini. “Il produttore di Passaparola era Luca Giberna, che è stato denunciato da una Letterina perché tutti sapevano che per fare le Letterine bisognava andare a letto con questo Luca Giberna – ha spiegato a Falsissimo -. Poi dopo Luca Giberna andavano a letto con Gerry Scotti, tutte. Giberna è stato denunciato e cacciato da Mediaset, non è mai uscita quella notizia. Due letterine su tutte quante hanno fatto carriera: Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono state con Gerry Scotti”.

Accuse piuttosto gravi a cui Gerry Scotti ha risposto in modo diretto in un’intervista al Corriere della Sera. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false – ha spiegato il presentatore -. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”.

Le parole di Giulia Montanarini, ex letterina, su Gerry Scotti

E le letterine non sono rimaste in silenzio. In tante hanno scelto di schierarsi in difesa di Gerry Scotti, raccontando il loro periodo a Passaparola. Fra loro Giulia Montanarini che è stata prima letterina dello show poi tronista di Uomini e Donne. La modella e imprenditrice ha pubblicato uno scatto del passato, spiegando: “Difenderò sempre Gerry. Era il lontano 1998 e facevo parte della prima edizione di Passaparola dove la conduzione era divisa tra Claudio Lippi (per i primi 2 mesi se non erro) e Gerry Scotti per i successivi anni”.

Giulia ha smentito in modo netto tutte le dichiarazioni di Corona: “Mai avance, era per noi un padre, un gran signore! Un uomo brillante e premuroso. All’epoca si lavorava in tv dopo avere fatto provini su provini e tanta gavetta! Ho un ricordo meraviglioso e spensierato di quel periodo che non tornerà più. Poi ognuna di noi ha trovato la sua strada, chi fa la mamma, chi fa l’imprenditrice, chi fa l’attrice, ma per meriti riconosciuti. Nessuno e dico nessuno potrà mettere in discussione la mia persona e quella di tante mie colleghe amiche!”.