Gerry Scotti, le ex Letterine si schierano in sua difesa: “Era il nostro mito”

IPA Gerry Scotti con tre Letterine a "Passaparola"

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno coinvolto Gerry Scotti e le Letterine nel programma Passaparola, diverse ex vallette hanno deciso di schierarsi in difesa del conduttore, da tutte ritenuto come un professionista e mai inopportuno.

Gerry Scotti, le parole dell’ex Letterina Ludmilla Radchenko

Nelle sue ultime puntate di Falsissimo Fabrizio Corona ha provato a screditare Gerry Scotti, sostenendo – senza alcuna prova, almeno per il momento – che il conduttore intrattenesse rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di Passaparola, il game show di successo andato in onda su Canale5 nei primi anni 2000.

Accuse pesanti, a cui Gerry Scotti ha replicato sulle pagine del Corriere della Sera con grande eleganza: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. Passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro“.

E a dare manforte al conduttore le dichiarazioni di diverse ex Letterine, che si sono schierate contro le accuse dell’ex re dei paparazzi. La prima a esporsi è stata Cristina Cellai, che al Corriere della Sera ha raccontato di aver considerato Scotti “come un padre”, e che non c’è mai stato alcun comportamento inappropriato.

Anche Ludmilla Radchenko è intervenuta in difesa del presentatore. Dopo aver condiviso uno stralcio di conversazione con Fabrizio Corona, in cui si mostrava furiosa per essere stata tirata in ballo nella vicenda, ha voluto dare il suo sostegno a Scotti. “Toccatemi tutto, ma non Gerry! Nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore. Fiera di aver lavorato al tuo fianco”, ha scritto nelle storie Instagram.

E nel filmato pubblicato sui social ha sottolineato di non aver mai ceduto a ricatti di alcun genere, come sostenuto da Corona: “Vi posso confermare che la situazione e l’atmosfera vissuta durante la mia esperienza di Passaparola era pulita. Gerry per me ha sempre rappresentato quell’immagine sana, da grandissimo professionista e uomo super rispettoso e rispettato nell’ambiente. Era il nostro mito così rimane per me“.

La difesa delle ex vallette di Passaparola

Anche altre ex Letterine hanno voluto rompere il silenzio dopo le dichiarazioni di Gerry Scotti, che nella sua intervista ha dichiarato: “Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze“.

Alessia Fabiani, uno dei volti più famosi legati a Passaparola, ha ricondiviso su Instagram le parole del conduttore, schierandosi in sua difesa. E anche Vincenza Cacace è intervenuta sui social per dire la sua, confermando il ritratto che già era emerso dalle dichiarazioni delle altre colleghe: “Dopo quello che sto leggendo in questi giorni voglio dire che ho lavorato con Gerry diversi anni (prima a Passaparola e poi a La Corrida) ed è una persona perbene, un professionista serio e mai ha avuto comportamenti inadeguati nei miei confronti”.