Silvia Toffanin e Ilary Blasi di nuovo amiche con le Letterine. “Ci siamo riunite”

Silvia Toffanin, Ilary Blasi e le altre Letterine di Passaparola si sarebbero ritrovate dopo tanto tempo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Le Letterine di Passaparola

Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sarebbero riavvicinate alle ex Letterine di Passaparola, organizzando una reunion con tutte le showgirl conosciute ai tempi dello show di Gerry Scotti.

Le Letterine di Passaparola di nuovo insieme

A raccontare la reunion delle Letterine di Passaparola è Alberto Dandolo che ha parlato di una chat in cui sarebbero state aggiunte tutte le protagoniste del programma di Gerry Scotti. Non solo Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ma anche Ludmilla Radchenko, Alessia Ventura, Daniela Bello e Alessia Fabiani.

“Si scambiano consigli professionali e suggerimenti relativi alla famiglia e ai figli”, si legge su Oggi. A confermare questo riavvicinamento anche la stessa Alessia Fabiani che ha raccontato: “La cosa più bella mai successa in questi anni è che ci siamo finalmente riunite. Condividendo le emozioni del passato e le sensazioni del presente”.

Le ex Letterine dunque si sarebbero ritrovate ad anni di distanza, raccontando le rispettive vite, i successi professionali e quelli privati.

Che fine hanno fatto le Letterine di Passaparola

Ma che fine hanno fatto le Letterine di Passaparola? Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che si erano conosciute proprio durante la trasmissione, sono diventate due conduttrici famose. Ilary si è sposata con Francesco Totti e ha avuto tre figli con il calciatore – Cristian, Chanel e Isabel – per poi divorziare dopo oltre un decennio, fra le polemiche. Ora la attendono le nozze con Bastian Muller, suo nuovo compagno, e la conduzione del nuovo Grande Fratello Vip.

Silvia Toffanin è diventato un volto di punta di Canale 5, conducendo prima Non solo moda, poi Verissimo. Il programma è diventato un cult grazie alla sua conduzione, mentre l’ex Letterina è considerata oggi un’icona di stile ed eleganza. Le due conduttrici sono rimaste amiche e in questi anni non si sono mai perse di vista.

Ludmilla Radchenko ha invece costruito una carriera nel mondo dell’arte. Nel 2013 ha sposato Matteo Viviani, inviato de Le Iene, dopo anni di relazione. La coppia ha avuto due figli: Nikita ed Eva. Nel 2025, l’ex Letterina ha annunciato la separazione dal giornalista. Oggi vive a Dubai e si occupa di art design.

Alessia Fabiani ha lavorato con i big della tv, prima di dedicarsi soprattutto al teatro. Dalla relazione con Fabrizio Cherubini ha avuto i gemelli Kim e Keira. La relazione con l’imprenditore però ha portato molta sofferenza all’ex Letterina che ha spesso raccontato lo scontro legale in tribunale.

Daniela Bello è stata per molti anni volto di QVC, conducendo le televendite. In seguito ha cambiato completamente strada e oggi è una consulente di immagine ed esperta di armocromia.

La polemica di Corona sulle Letterina

A riavvicinare le ex Letterine potrebbe essere stata non solo la nostalgia, ma anche la necessità di confrontarsi dopo le pesanti rivelazioni di Fabrizio Corona. Nell’ultima puntata di Falsissimo – che aveva creato grande scandalo – l’ex re dei paparazzi aveva accusato Gerry Scotti di aver avuto rapporti intimi con tutte le Letterine di Passaparola, creando un parallelo con quello che aveva definito il “sistema Signorini”.

Di fronte alle pesanti accuse – non accompagnate da prove – showgirl e conduttrici si erano schierate dalla parte di Gerry Scotti, difendendo la loro reputazione e quella del presentatore.