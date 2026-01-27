Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona

Samira Lui e Gerry Scotti sono ormai nel mirino di Fabrizio Corona: cosa ha rivelato a Falsissimo.

IPA Samira Lui

Fabrizio Corona lo aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. Nella nuova puntata di Falsissimo, l’ormai noto format su YouTube, l’ex re dei paparazzi ha parlato anche di Samira Lui e Gerry Scotti. Dichiarazioni, quelle sul conduttore, confermate anche da Claudio Lippi, in collegamento dalla terapia intensiva dove si trova ricoverato.

Corona, le rivelazioni su Samira Lui

Finita nel mirino di Fabrizio Corona, Samira Lui ha visto la sua carriera passare sotto il microscopio. Nella parte a pagamento di Falsissimo, Corona ha spiegato che a farla entrare a Mediaset sarebbe stato Luigi Punzo, suo fidanzato. Il modello sarebbe stato protagonista di una vacanza a Formentera con Alfonso Signorini e Gina, l’assistente storica del presentatore.

Proprio durante il viaggio sull’isola avrebbe conosciuto Samira e l’avrebbe aiutata, tramite Signorini, ad entrare nella casa del Grande Fratello. Un momento importante che avrebbe dato una svolta alla sua carriera, facendola arrivare a La Ruota della Fortuna, dove oggi affianca Gerry Scotti.

Nel corso del suo discorso però Corona ha omesso alcune informazioni che è importante ricordare. Quando entrò nella casa del GF infatti Samira era tutt’altro che una sconosciuta. Dal 2021 al 2023 era stata professoressa de L’Eredità in Rai, aveva partecipato ai David di Donatello, ed era stata fra i protagonisti di Tale e Quale Show.

In ogni caso le dichiarazioni di Fabrizio Corona non sono supportate da prove certe. Si tratta solo di illazioni e ricostruzioni fumose, non accompagnate da chat, registrazioni o foto.

Cosa ha detto Corona su Gerry Scotti

Lo stesso accade per le rivelazioni su Gerry Scotti che sono arrivate, ma, anche in questo caso, senza delle prove documentali. “L’unico programma nuovo che è riuscito a Mediaset è La Ruota della Fortuna. La conduce Gerry Scotti, l’uomo più potente di Mediaset insieme a Maria de Filippi”, ha spiegato.

Secondo Corona, Gerry Scotti avrebbe messo in atto un sistema simile a quello di Signorini durante il periodo in cui guidava Passaparola. “Il produttore di Passaparola era Luca Giberna, che è stato denunciato da una Letterina perché tutti sapevano che per fare le Letterine bisognava andare a letto con questo Luca Giberna”.

Da qui le accuse gravissime nei confronti del presentatore. “Poi dopo Luca Giberna andavano a letto con Gerry Scotti, tutte. Giberna è stato denunciato e cacciato da Mediaset, non è mai uscita quella notizia. Due letterine su tutte quante hanno fatto carriera: Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono state con Gerry Scotti”.

Corona non ha mostrato prove che dimostrino quanto dichiarato. Poco dopo ha videochiamato Claudio Lippi, storico conduttore Mediaset che si trova ora ricoverato in terapia intensiva. Il presentatore, visibilmente provato, ha parlato del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, ma anche di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, e degli anni a Passaparola, confermando quanto detto da Corona. “Mi sembra che forse proprio Gerry ha detto: ‘Me le sono fatte tutte’”, ha spiegato.

Ora non resta che attendere per capire cosa accadrà, se Mediaset prenderà nuovi provvedimenti e se gli interessati risponderanno alle accuse di Corona.