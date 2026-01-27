Caso Signorini e i segreti di Mediaset. Corona spiega perché l’azienda non può prendere posizione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

Oramai è chiaro: Fabrizio Corona non è disposto a fermarsi e continuerà a svelare i segreti di Mediaset, nonostante lo stop dei giudici e i tentativi degli avvocati di Alfonso Signorini di bloccare la nuova puntata di Falsissimo. L’appuntamento tanto atteso del format infatti è tornato, come promesso, il 26 gennaio con nuove scottanti rivelazioni.

Alfonso Signorini e i segreti di Mediaset

Nella prima parte della puntata di Falsissimo, che ha registrato milioni di visualizzazioni in pochissime ore, Fabrizio Corona ha parlato dello stop imposto dai giudizi dopo la richiesta fatta dai legali di Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi ha raccontato di fronte alla telecamera che Mediaset non avrebbe preso una posizione netta nei confronti del conduttore dopo lo scandalo che l’ha travolto per alcuni motivi.

Per Corona infatti Signorini sarebbe il custode di alcuni segreti e, nonostante la vicenda legata ad Antonio Medugno e al Grande Fratello Vip, sarebbe ancora intoccabile. “Signorini ha i segreti del potere. Se escono i segreti del potere, crolla l’azienda. Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita”, ha rivelato.

Per Fabrizio Corona, Alfonso Signorini avrebbe un legame molto forte con Mediaset e con la stessa famiglia Berlusconi. “Da quando comincia a diventare direttore di ‘Chi’ stringe rapporti con le donne di potere – ha spiegato -: diventa opinionista di ‘Verissimo’ nel 2006-2007 e conosce i loro segreti. È l’unico che va a casa di Marina Berlusconi. Quali sono i segreti di Pier Silvio e di Marina? Io ne so alcuni che sono gravissimi che non vi posso dire. Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita”.

Proprio i segreti di cui sarebbe a conoscenza Alfonso Signorini avrebbero impedito a Mediaset di agire. “Se tu sai queste cose qui sia del capo di Mediaset, sia del capo di Mondadori, nel momento in cui accade una cosa del genere come quella che vi ho raccontato (il presunto sistema Signorini n.d.r), sapendo che c’è il codice etico e che lui può rovinarti, devi stare zitto e non puoi schierarti da parte”.

La questione del codice etico e il comunicato di Mediaset

Corona sostiene che Signorini avrebbe usato il suo ruolo per ritirare ‘centinaia di servizi’ sgraditi al potere, appoggiandosi al giornale. “Ha i segreti del potere” – afferma l’ex re dei paparazzi – “Se escono i segreti del potere, crolla l’azienda”.

Secondo il racconto di Corona non sarebbe stato licenziato, nonostante la presunta violazione del codice etico “perché ha in mano tutti i loro segreti, della figlia e del figlio, ma quelli grandi non quelli piccolini”. La conferma sarebbe, per il creatore di Falsissimo, anche nel comunicato che è stato rilasciato dall’azienda di Cologno Monzese sulla vicenda. “Un comunicato che lo supporta, che è costretta ad annunciare le dimissioni in attesa di capire i risvolti. Era il 29 dicembre, il 30 dicembre Alfonso Signorini viene indagato. Lo hanno scoperto il giorno prima e si sono dovuti preparare”.