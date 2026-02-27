Fabrizio Corona dopo Sanremo torna in tribunale contro Signorini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

C’è anche Fabrizio Corona a Sanremo 2026, fra party e – sembra – serate con Belen Rodriguez, ma presto l’ex re dei paparazzi dovrà tornare a Milano per affrontare nuovamente Alfonso Signorini in tribunale.

Fabrizio Corona in tribunale contro Alfonso Signorini

Il prossimo 19 marzo infatti è stata fissata l’udienza presso il Tribunale civile di Milano in cui verrà discusso il ricorso che è stato presentato dai legali di Fabrizio Corona. L’obiettivo è quello di impugnare l’ordinanza emessa lo scorso 26 gennaio con cui era stata imposta la diffusione dei contenuti di Falsissimo riguardanti Alfonso Signorini.

La guerra fra l’ex re dei paparazzi e il conduttore dunque non si ferma e dopo un breve stop, dovuto anche a problemi di salute, Fabrizio Corona sarebbe pronto a tornare in campo per sfidare Mediaset. Tutto era iniziato con la puntata di Falsissimo in cui Corona aveva raccontato quello che aveva definito il “sistema Signorini”, mostrando immagini e chat private fra l’ex conduttore del Grande Fratello Vip e Antonio Medugno, concorrente dello show e modello.

Dopo lo scandalo, i legali di Signorini avevano fatto ricorso e il giudice aveva vietato a Corona di pubblicare e diffondere in qualsiasi modo contenuti “di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza”.

Il giudice aveva sottolineato che la diffusione di nuovo materiale avrebbe solamente alimentato ancora “pruriginoso interesse del pubblico” ed una “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali”, ma non si sarebbe trattato di “fare cronaca”.

A difendere Fabrizio Corona l’avvocato Ivano Chiesa che ha respinto ogni accusa. Secondo il legale il provvedimento parte da un presupposto sbagliato, perché l’intento di Falsissimo, non sarebbe quello di svelare la vita privata di Signorini, piuttosto avrebbe “denunciato l’esistenza di un sistema che avrebbe comportato la commissione di reati”. Il 19 marzo verrà discusso il ricorso e solo allora si scoprirà chi delle due parti riuscirà a spuntarla.

Quando esce la nuova puntata di Falsissimo

Nel frattempo Fabrizio Corona pensa già al futuro. E dopo aver raggiunto Sanremo in occasione della settimana del Festival di Carlo Conti, dove è presente anche la sua ex fidanzata Belen Rodriguez, si prepara al ritorno di Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha infatti annunciato che il format di YouTube tornerà con una nuova puntata il prossimo 2 marzo.

Per quella data Corona ha promesso una “resa dei conti” in cui parlerà nuovamente di Alfonso Signorini, ma anche della famiglia Berlusconi e di Mediaset. Non è ancora chiaro cosa verrà raccontato all’interno della nuova puntata del format. Di certo Corona sembra deciso a ignorare la causa civile da 160 milioni di euro che Mediaset ha annunciato nei suoi confronti.

Dopo la puntata di Falsissimo in cui l’ex re dei paparazzi aveva sparato a zero – senza prove documentali – su Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, l’azienda del Biscione aveva preso provvedimenti per proteggere i suoi volti di punta. Una decisione che, a quanto pare, non sembra preoccupare Corona, almeno per ora. Non resta che attendere il 2 marzo per scoprire cosa accadrà e quali saranno gli sviluppi di questa intricata vicenda.