Fabrizio Corona in tribunale contro la richiesta di Signorini. “Li rovino. Farò altri nomi”

Lo scontro fra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non sembra disposto a placarsi e si sposta in tribunale. L’ex re dei paparazzi infatti si è presentato presso il Palazzo di Giustizia di Milano insieme all’avvocato Chiesa. Il motivo? I legali di Signorini hanno presentato un ricorso con lo scopo di bloccare l’uscita su YouTube della nuova puntata di Falsissimo, che dovrebbe arrivare il prossimo 26 gennaio.

La rabbia di Fabrizio Corona

Fuori dal tribunale Fabrizio Corona si è lasciato andare ad una lunga invettiva. “Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho fatto un sorrisetto tra me e me – ha spiegato ai giornalisti che lo attendevano fuori dall’aula -. Io ho imparato a comportarmi. Il sorrisetto l’ho fatto perché l’avvocato Aiello, lo vedo che difende ‘Tir’ – truffa imbrogli e raggiri – e Venditti. Quando lo vedo in televisione mi fa ridere, vedrò dal vivo, mi ha fatto un pò ridere, appena ha dichiarato due robe, secondo me in legalese e sbagliate”.

Corona, che aveva promesso nuovi contenuti scottanti nella puntata di Falsissimo del 26 gennaio, ha spiegato che non si fermerà. Dopo il caso legato ad Alfonso Signorini, scoppiato nelle scorse settimane, l’ex re dei paparazzi sarebbe pronto a fare nuove scottanti rivelazioni.

“Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto – ha detto – quale è il problema di guadagnare? È una vendetta mirata? No. Ho un motivo per cui sono andato contro Signorini? No. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, io ho fatto un’indagine. Dei processi non ho paura, tutti i processi di diffamazione li vinco”.

Ma non si è fermato qui. Poco dopo ha attaccato Mediaset, parlando della denuncia di pochi giorni fa e della richiesta di bloccare la diffusione di informazioni da parte dell’ex re dei paparazzi per via delle affermazioni considerate “diffamatorie”. “Con la storia che hai chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso? Te sei pazzo, Te sei pazzo, perché io ti rovino, io li rovino”, ha affermato.

Di cosa parlerà la nuova puntata di Falsissimo

Secondo quanto dichiarato da Corona, dunque, la puntata di Falsissimo uscirà il prossimo 26 gennaio. “Basta, chiudo l’inchiesta, chiudo la mia parte – ha dichiarato -. Ma sarò costretto a ritornarci perché io sono sicuro che questa roba qua non finisce più. Non che posso portare 50 puntate su Signorini, non ho bisogno di lui per fare milioni di visualizzazioni”.

Nei giorni scorsi Corona aveva inoltre affermato che avrebbe parlato anche di altre personalità dello spettacolo, in particolare aveva puntato il dito contro Samira Lui e il suo fidanzato Luigi Punzo. Fuori dal tribunale Fabrizio Corona non ha fatto nomi, ma ha svelato: “Ci sto lavorando, ma devono essere legati a delle inchieste perché il mio programma è un programma d’inchiesta, io non mi siedo lì a sparare ca***te sulle persone”.

Non resta che attendere i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione. Una cosa è certa, ormai Fabrizio Corona sembra disposto a tutto pur di portare avanti il suo progetto, ma Mediaset e Alfonso Signorini di certo non si arrenderanno.