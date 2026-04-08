Corona torna all’attacco su Belen: “È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi”

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IPA Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Come sempre, le dichiarazioni di Fabrizio Corona non passano sotto silenzio. Nell’ultima puntata di Falsissimo – l’ultima dedicata all’affaire Alfonso Signorini – l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare di Belen Rodriguez, accusandola di essere “scesa a patti con il potere” accettando di essere ospite nel Serale di Amici con Maria De Filippi. Un attacco importante da parte di Corona, dato che i due hanno mantenuto nel tempo, nonostante gli alti e i bassi, un rapporto di amicizia.

Fabrizio Corona, l’accusa pesantissima a Belen Rodriguez

L’ultima puntata di Falsissimo come di consueto ha riservato grandi sorprese: Fabrizio Corona ha deciso di concludere con questo appuntamento la vicenda dedicata ad Alfonso Signorini. “Ci ho messo 3 mesi e quattro puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e produrre nuove inchieste”, ha spiegato.

Nel mirino dell’ex re dei paparazzi adesso è finita anche Belen Rodriguez: “Toccherà anche a lei ora che è scesa a patti col potere, pagando il prezzo del successo, ovvero accettando l’invito di Maria De Filippi“. Il riferimento è chiaro: secondo Corona la showgirl argentina accettando di essere ospite nel Serale di Amici, nella puntata in onda sabato 28 marzo, sarebbe “scesa a patti col potere”.

Nelle puntate precedenti, l’ex re dei paparazzi aveva sostenuto che tra Belen e Maria De Filippi non corresse buon sangue. L’ospitata al Serale di Amici, nella sua lettura, sarebbe stata “strategica” e sarebbe servita anche a “spegnere” qualsiasi pettegolezzo, indiscrezioni che lo stesso ex re dei paparazzi aveva rivelato. Ne aveva parlato in un’altra puntata di Falsissimo, quando aveva spiegato che la conduttrice volto di Mediaset aveva “preso Belen” dopo aver “creato Stefano De Martino”.

I rapporti tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi

Stando alle rivelazioni di Fabrizio Corona, sarebbe stata proprio Maria De Filippi a volere la showgirl argentina dietro il bancone del programma Tu Si Que Vales, ma la situazione sarebbe degenrata quando Belen Rodriguez avrebbe chiesto un ruolo diverso da quello in giuria.

“Maria, ho quasi quarant’anni, credo di avere un’immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo. Mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più”, ha spiegato Corona, facendo il verso alla sua ex fidanzata. Secondo la sua ricostruzione la conduttrice avrebbe così progressivamente allontanato da Mediaset Belen, fino all’esclusione totale.

Non sarebbe un caso infatti che sia saltata anche la conduzione de Le Iene. In seguito a questi episodi, il rapporto tra le due sarebbe tutt’altro che sereno. Belen però, ospite recentemente di Che Tempo che Fa, aveva detto della conduttrice: “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”.

Stupisce però che Corona abbia preso di mira Belen, donna che, come lui stesso ha dichiarato, lo aveva cambiato in meglio e di cui si era profondamente innamorato. Fino a oggi infatti l’ex re dei paparazzi aveva lasciato intendere di non volerla “toccare”, proprio per via del legame che li unisce. Ma la scelta della showgirl di partecipare al programma sembra aver lasciato uno ferita che Corona non avrebbe digerito.