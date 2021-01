Chi è Jelena Ilic, la compagna di Fabio De Luigi

editato in: da

Si chiama Jelena Ilic ed è la compagna di uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano, Fabio De Luigi. I due stanno insieme dal 1998: si sono conosciuti ad una cena tra amici e da allora non si sono più lasciati.

Classe 1969, la Ilic ha origini serbo-croate: si è laureata nel 1994 in giornalismo all’Università di Zagabria, poi inizia la sua carriera in radio. Nel 1995 si trasferisce in Italia, dove qualche anno dopo conosce De Luigi. È stato l’attore a raccontare a Vanity Fair come è iniziata la loro storia d’amore:

Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali.

Jelena Ilic nella sua carriera ha lavorato anche a Mai Dire Gol e con la celebre Gialappa’s Band, dietro le quinte di uno show che ha dato al suo amato un enorme successo. Nel 2001 è diventata inviata del programma radiofonico Caterpillar, condotto da Massimo Cirri.

Jelena e Fabio sono legati sentimentalmente da ben 22 anni, ma l’idea del matrimonio non ha mai sfiorato la coppia, malgrado i profondi sentimenti che li legano i due non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi.

Il loro amore comunque è stato suggellato dalla nascita dei loro due figli: il primo è Dino, nato nel 2007, e in seguito, nel 2011, l’arrivo Lola. Come ha raccontato De Luigi:

Poi sono arrivati gli “intrusi”. La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà.

Negli anni Fabio De Luigi ha lavorato con tantissime belle donne, da Elisabetta Canalis a Michelle Hunziker, passando per Claudia Gerini e Laetitia Casta. Nonostante ciò la sua compagna non è stata mai gelosa, come ha rivelato l’attore. “Lei è una donna molto sicura e risolta”, ha spiegato il comico, che ha invece ammesso di essere stato geloso in passato. “Quando lo sono stato ne avevo motivo” ha confessato lo stesso.