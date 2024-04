Michelle Hunziker e Chiara Ferragni hanno scelto d'indossare dei look cut out dall'allure seducente

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Chiara Ferragni

Le protagoniste del mondo dello spettacolo e dei social network italiani e internazionali sono sempre al centro dell’attenzione per i loro progetti lavorativi, le loro relazioni amorose ma anche per i loro look sempre azzeccati, che possono essere uno spunto di stile per ogni donna.

Di recente sia Michelle Hunziker che Chiara Ferragni hanno ceduto alla tendenza degli outfit cut out, declinandola con due look davvero seducenti. La conduttrice televisiva ha scelto un abito stretto tagliato sulle braccia e sui fianchi di colore bianco per una puntata di Striscia la notizia. La bionda influencer, invece, ha indossato un top cut out che presentava dei tagli nella parte anteriore durante la sua ultima vacanza a Dubai. Entrambe le vip nostrane hanno scelto dei capi d’abbigliamento che presentavano dei dettagli brillanti a impreziosire i tagli che caratterizzavano i due outfit.

Michelle Hunziker, l’abito bianco cut out

Michelle Hunziker è tornata di recente sul bancone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. La conduttrice televisiva ha sostituito, infatti, Francesca Manzini, che era al timone del tv show satirico nelle puntate precedenti. Per una delle sue prime puntate da presentatrice del programma televisivo Michelle Hunziker ha scelto d’indossare un look cut out davvero sorprendente. La presentatrice tv, infatti, ha indossato un abito bianco che fasciava le sue curve mozzafiato, scendendo stretto lungo i suoi fianchi e si apriva con uno spacco sulla gamba destra.

Il vestito era impreziosito da dei cut out davvero seducenti. Infatti sulle braccia e sui fianchi l’abito presentava dei tagli e degli oblò che facevano intravedere la pelle della conduttrice televisiva. I cut out sulle braccia di Michelle Hunziker erano ulteriormente impreziositi da delle chiusure gioiello. Infatti a decorare questi dettagli dell’outfit della presentatrice tv si trovavano dei fiocchi in filo argentato brillante.

Chiara Ferragni, propone il cut out in nero

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più seguita in termini di followers. L’imprenditrice digitale, anche se sta vivendo un periodo complicato sia a livello lavorativo, che a livello sentimentale, non perde il suo appeal in termini di capacità di coinvolgimento dei suoi sostenitori e riesce sempre a sorprendere con i suoi look sorprendenti e di tendenza.

Fonte: IPA

Anche mentre si trovava in vacanza a Dubai con i figli, nel periodo pasquale, Chiara Ferragni ha anticipato le tendenze estive con degli outfit accattivanti. L’imprenditrice digitale, infatti, ha indossato dei capi beachwear che possono ispirare la moda della prossima bella stagione e anche un look da sera impreziosito da dei cut out seducenti. Infatti Chiara Ferragni per una serata all’insegna del divertimento a Dubai ha abbinato a un semplice pantalone nero un top tagliato sul davanti, che lasciava intravedere le forme dell’influencer. Il capo d’abbigliamento a mezze maniche e con taglio a girocollo, alternava nella parte anteriore delle strisce di tessuto e altre lasciate scoperte. La zona centrale del top era decorata da alcune applicazioni brillanti. Si trattava di foglie ricoperte da ricami glitter argento.

Gli outfit cut out sono ormai largamente di tendenza. Come Michelle Hunziker e Chiara Ferragni, in passato anche Heidi Klum ha indossato un cut-out dress a Parigi.