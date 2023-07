Heidi Klum osa (di nuovo) con il look: l’abito cut-out con addominali in vista

Fonte: IPA Cannes 2023, Heidi Klum dea in giallo: la scollatura è vertiginosa

Nessuno mette Heidi Klum in un angolo, parafrasando la celebre battuta di Dirty Dancing. La splendida 50enne non ha inoltre di certo bisogno di alcun Patrick Swayze. Brilla di luce propria in qualsiasi evento.

Lo ha ampiamente dimostrato a Cannes 2023, sfoderando un addome di ferro, un intrigante spacco e un coraggioso cut-out a mettere in mostra l’underbook, e non è stata affatto da meno a Parigi, durante il Jean Paul Gaultier Fall Winter 2023/24. Semplicemente divina e portatrice sana di un messaggio magnifico: l’età è un numero che la nostra mente dovrebbe saper ignorare.

Occhi solo per Heidi Klum

Personalità da vendere, outfit esaltanti resi straordinari dalla combinazione con l’età di chi li sfoggia, e fascino da vendere. È impossibile non restare ammaliati da Heidi Klum quando entra in una stanza, mette piede su un red carpet o percorre una passerella.

È accaduto anche a Parigi, dove la splendida modella si è presentata con un abito ibrido. Per metà vestito e per metà costume da bagno. I colori mescolati sono il blu e il nero, portato con grande disinvoltura ed eleganza.

Come detto, l’età è un numero e i suoi 50 anni non sembrano preoccuparla minimamente. Si spiega così la scelta di cut-out dress con addome in piena vista. Per metà l’abito da sera nero scivolava fino al pavimento. Dall’altra parte del suo corpo, quella sinistra, l’anima blu, ben ritagliata nei punti giusti, si legava con una fascia e un laccetto in vita.

A ciò aggiungiamo una gonna a pieghe e uno slip bikini a creare un altissimo spacco, per la gioia dei fotografi. Come detto, parte dell’abito scivolava fino al pavimento, il che vuol dire che un solo piede era ben visibile. Questo poggiato in un sandalo nero con cinturino. Non l’unico accessorio degno di nota, affatto, considerando la bellissima collana di pietre preziose color zaffiro indossata.

Dieta e allenamento di Heidi Klum

I suoi 50 anni Heidi Klum li porta in una maniera eccelsa, tanto da chiedersi in che modo si alleni e cosa mangi per riuscire a essere così alla sua età. Soldi, serenità quotidiana di certo sono una componente chiave, così come l’accesso a una routine di cura della pelle decisamente costosa.

Al netto di tutto ciò, però, volendo imitare il suo stile di vita almeno a tavola e in palestra, ecco cosa si dovrebbe fare. La vita di Heidi Klum è molto impegnativa, al di là di ciò che si possa pensare. Di certo fa ciò che più ama e ha modo di divertirsi e viaggiare tanto ma, al tempo stesso, è mamma e imprenditrice. Numerosissimi i suoi impegni nell’arco dell’anno, ormai da decenni. Viene quindi da chiedersi quando trovi il tempo di allenarsi.

Parlando di dieta, ha ammesso di essere una delle tante VIP che ha subito il fascino del digiuno intermittente. È così che si mantiene magra e tonica. Ciò consiste nell’alternare ben 16 ore di digiuno a 8 ore in cui consumare tutti i pasti previsti per il giorno.

L’idea è quella di lavorare sulla produzione dell’ormone dell’insulina. Non è però qualcosa da testare in maniera amatoriale e sarebbe sempre il caso di rivolgersi a degli specialisti, così da tener conto anche delle proprie condizioni di salute ed eventuali patologie.

In passato è stata seguita da David Kirsch, famoso personal trainer di New York. Lui l’ha aiutata a rimettersi in forma dopo le gravidanze. Fisico scolpito e poi gli impegni hanno avuto la meglio. Oggi non riesce più ad alternare vita privata, lavorativa e workout come allora. Per questo si allena quando può, ha scoperto la passione per il nuoto durante la pandemia, il che la aiuta molto, adora correre e, come dichiarato di recente, farlo dietro ai suoi figli è forse l’allenamento più duro e divertente per lei.