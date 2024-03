Heidi Klum torna a posare come un "angelo" ai tempi di Victoria's Secret e racconta una carriera brillante, nella quale non sono mancate (e non mancano) le critiche

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

“Le mie ali mi stanno ancora bene”, così Heidi Klum ironizza su Instagram mentre mostra alcuni scatti e video direttamente dal backstage di un servizio pubblicato sulla rivista Glamour e realizzato dai Morelli Brothers che la ritrae nelle candide vesti di un “angelo”, come ai tempi di Victoria’s Secret.

Era stata proprio lei a comparire nella copertina del primissimo numero della rivista, all’apice di una carriera che l’avrebbe resa una delle top model più celebri di sempre. Sono trascorsi ben 30 anni dal suo esordio, ma è come se il tempo per la Klum si fosse fermato. E no, non solo per una questione di bellezza esteriore (inequivocabile), ma anche per la mentalità che l’ha sempre accompagnata: essere sé stessa, anche oggi a 50 anni. Al di là delle critiche, che non le sono mai mancate.

Heidi Klum posa come un “angelo” a 50 anni

Per quasi 13 anni, dal 1997, è stata uno dei più ammirati “angeli” di Victoria’s Secret e adesso, nel 2024, è tornata a posare nelle medesime vesti proprio per la rivista che l’aveva voluta nella sua primissima copertina, nel 2001. Heidi Klum ci scherza su e non si prende troppo sul serio, come del resto ha sempre fatto.

Quando tutte posavano e sfilavano con sguardi seri e felini, lei calcava le passerelle e offriva all’obiettivo il suo sorriso più grande e smagliante. Perché in fondo questa è stata sempre la sua cifra vincente: non essere come tutte le altre, ma restare semplicemente fedele a sé stessa. Anche grazie a questo è riuscita a varcare i confini della sua Germania, diventando una delle modelle più amate negli USA e nel mondo, oltre che un personaggio televisivo tra i più richiesti.

Partita dalla televisione (nel 1992 vinse un concorso nello show televisivo Gottschalk Late Night) vi è poi tornata, trionfante e conscia di non aver mai sbagliato un passo. Anche quando molti nel mondo della moda storcevano il naso e non volevano darle una chance: “Nessuno mi voleva a Parigi e Milano. Ero troppo felice per loro, mai super magra. Sono stato addirittura etichettata come troppo grassa“, ha spiegato nell’intervista a Glamour. Parole che sembrano assurde e che fanno capire ancor di più perché la Klum nel tempo sia diventata simbolo di libertà, apertura mentale, empowerment femminile. E oggi anche della lotta al cosiddetto age shaming.

Heidi Klum oltre le critiche alla sua età

Si mostra in modo naturale sui social, non nasconde le imperfezioni (benché poche siano), ama follemente il marito Tom Kaulitz (più giovane di 16 anni). E ancora si diverte come giudice ad America’s Got Talent, ha partecipato ad alcune celebri serie come Desperate Housewives e Sex and the city, canta e registra brani con i DJ più famosi. Senza dimenticare che, nel frattempo, si sposa tre volte e ha quattro figli tra cui Leni, che sta seguendo le sue orme nella moda.

Heidi Klum ha sempre fatto di testa propria e anche per tale ragione non sono mancate le critiche in passato, come ancora oggi. Avere 50 anni e non perdere l’entusiasmo la rende “fastidiosa”, come lei stessa si è definita nell’intervista, ma anche consapevole di non aver mai sbagliato: “Penso che si debba rimanere autentici. Sono una donna a cui piace essere femminile, a volte rumorosa e colorata. E ci sono donne che semplicemente non sono così. Se infastidisco le persone con questo, tutto ciò che devono fare è smettere di seguirmi. (…) Ogni persona dovrebbe essere come è e come vuole essere. (…) La gente scherza anche sul fatto che mi vesto ancora sexy a 50 anni. Questo non è né bello né piacevole. Sì, ho 50 anni, ma sono tutt’altro che morta, adoro le cose colorate e rumorose. Forse questo cambierà ad un certo punto, ma può anche rimanere una mia decisione”.

Non mancano le critiche anche nei confronti del suo ultimo matrimonio, quello con il leader dei Tokio Hotel più giovane di lei di quasi 20 anni: “Ho 50 anni e non più 20. Non sono una ragazza che non ha sperimentato nulla o non ha idea della vita. Il tempo non si fermerà per me e Tom non mi raggiungerà mai. Avrò sempre 16 anni in più e lo so. So che sembrerò più vecchia più velocemente di lui. Forse tra dieci anni per me sarà un problema, forse allora non gli piacerà. Tra 20 anni ne avrò 70. Di solito pianifico il futuro. Vivo qui e ora con mio marito“.