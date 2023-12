Un Natale a dir poco "pazzo" e giocoso per Heidi Klum, che ha scelto una meta da sogno come St. Barth per festeggiare insieme al marito

Una fuga di Natale da ricordare, una “pazza” festività: Heidi Klum si è data alla pazza gioia durante questo periodo magico. Al suo fianco ovviamente il marito Tom Kaulitz: il loro legame è sempre stato affiatatissimo. Tra chi sceglie di andare in montagna e chi invece preferisce il mare, Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno optato per una spiaggia a St. Barth. Condividendo ovviamente foto indimenticabili sui social.

Heidi Klum e Tom Kaulitz, un pazzo Natale

Chi dice che il Natale debba essere trascorso necessariamente al freddo? Abbiamo qui un esempio lampante di cosa vuol dire passare i giorni di festa al caldo, nelle spiagge caraibiche, ovvero a St. Barth, dove Heidi Klum, con il marito Tom Kaulitz, si è concessa dei giorni davvero speciali. L’iconica top model ha condiviso un video su Instagram dove è su un’altalena: cappello di Natale, caftano leopardato e bikini nero. Una mise a dir poco particolare, ma anche pazzesca, dobbiamo dirlo. Nel pieno stile di Heidi Klum.

“Andrò a fare una romantica vacanza al mare con mio marito”, questi erano i piani della top model, rivelati già nel mese di novembre. Per la prima volta, infatti, la Klum ha trascorso le feste senza i suoi figli. Tanti i momenti di gioco e di risate, per una coppia che ormai sta da diversi anni insieme. E che sa decisamente come trascorrere una vacanza magica.

I dettagli del Natale di Heidi Klum

Al di là del bikini, la Klum ha anche indossato un vestito rosa scintillante per una serata insieme al marito Tom Kaulitz. L’abito in paillettes è stato sapientemente abbinato a una collana festiva (che si illumina, proprio così). Ha completato il look con un paio di stivaletti rossi e pochette. Il vestito è davvero mozzafiato, considerando anche lo spacco. Un viaggio pensato proprio per due, all’insegna del divertimento e del romanticismo, infatti hanno bevuto cocktail e scherzato per tutta la serata. Un Natale tradizionale? Non proprio.

La modella ha compiuto 50 anni nel 2023, ma non ha escluso di avere un altro figlio con il marito. “Non è una cosa da prendere alla leggera, lo so bene. Però è passato un po’ di tempo dalla mia ultima gravidanza, quindi perché no?”. La Klum ha quattro figli: la prima è Leni, nata dalla sua relazione con Flavio Briatore, e poi Henry, Johan e Lou con l’ex Seal, che ha adottato anche Leni.

Heidi Klum e Tom Kaulitz sono ormai una coppia dal 2018. Cinque anni d’amore per quello che è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Un bacio nel backstage di America’s Got Talent ha permesso alla loro storia di sbocciare. Dopo hanno debuttato al Festival di Cannes nel 2018, e alla fine hanno scelto di sposarsi a Capri, dove sono tornati quest’anno per festeggiare l’anniversario. Ovviamente, anche il loro Natale non poteva che essere memorabile: in piedi sull’altalena, tra cappelli natalizi e outfit leopardati, uscite romantiche e collane che si illuminano. Perché la Klum non è solo una delle top model più belle al mondo: è anche una persona in grado di scherzare sui suoi look più particolari.