Heidi Klum ha indossato un abito lungo in pelle total black per uno dei suoi ultimi impegni lavorativi. Il look lasciava senza fiato

Fonte: IPA Heidi Klum

Heidi Klum è sempre pronta a sorprendere i suoi sostenitori con dei look che esaltano ulteriormente la sua bellezza mozzafiato. Stella delle passerelle dagli anni ’90 in avanti, la statuaria modella tedesca ha, ancora oggi, raggiunti i cinquant’anni, un fisico statuario da fare invidia a qualsiasi collega più giovane. Di recente Heidi Klum ha scelto, per un impegno lavorativo a Los Angeles, un look dallo stile deciso e seducente, che lasciava sicuramente il segno.

Heidi Klum, il look in pelle

Heidi Klum è una vera e propria regina di stile. La modella tedesca, infatti, riesce sempre a selezionare dei look adatti al suo fisico che riescono ad accompagnare ed esaltare al meglio le sue forme meravigliose. Di recente la stella delle passerelle ha messo in risalto la sua prorompente scollatura con un mini dress nero in occasione del party del pre-Grammy della Warner. Per un Gala a Los Angeles, invece, Heidi Klum si è presentata in abito lungo beije con ricami brillanti dorati.

Negli ultimi giorni, Heidi Klum si è mostrata in pubblico con un altro look molto rock e seducente. La modella, infatti, ha indossato un abito lungo fino a sotto al ginocchio in tessuto di pelle nera, che si apriva in sapienti spacchi e scollature, per esaltare le sue curve da sogno. La top model ha indossato il look total black in occasione di una delle registrazioni delle puntate di America’s Got Talent a Los Angeles, di cui lei è una delle protagoniste.

Heidi Klum, cinquantenne dalla bellezza mozzafiato, ha scelto un vestito senza maniche con scollo all’americana e chiuso sul davanti da bottoni. La modella, però, ha lasciato aperti sia i primi bottoni sulla scollatura che quelli finali all’altezza delle gambe. Anche la schiena della top model era lasciata in parte nuda.

Heidi Klum ha abbinato al vestito un paio di stivali neri col tacco alto che arrivavano fino al suo ginocchio e una borsa nello stesso tessuto con tracolla a catena di colore argento. La modella ha indossato anche un paio d’occhiali da sole large e degli orecchini a cuore argentati.

Heidi Klum, splendida con pullover a collo alto

La bellezza mozzafiato di Heidi Klum riesce a brillare con qualunque outfit. Sempre per le registrazioni delle puntate dell’edizione americana del famoso show televisivo di talenti, la modella ha scelto un look nelle tonalità del verde chiaro. La stella delle passerelle ha indossato, infatti, un semplice pullover a collo alto e una giacca dello stesso colore, abbinata a un paio di jeans a vita alta, arricchito da una cintura dorata.

Anche in questo caso Heidi Klum ha arricchito il suo look da giorno con degli accessori e dei gioielli accattivanti. La modella, infatti, ha indossato delle scarpe décolleté marroni e una borsa in tinta, molto capiente. Heidi Klum ha abbinato al resto del look anche degli orecchini bombati color oro e un altro paio di occhiali dal taglio grande. Le lenti erano sfumate nel verde, mentre la montatura metallica era arricchita da dettagli tartarugati sempre nelle sfumature del marrone.