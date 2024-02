Heidi scollata, Mariah seminuda. E poi c’è Kylie: tre stili “over anta” a confronto

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ci sono diversi modi, nello showbiz, di affrontare il tempo che passa e intendere il concetto di sensualità e bellezza. Ci sono quelle che sembrano voler dimostrare a tutti i costi, varcati gli anta, che il sex appeal non è questione di età, e per farlo spingono il piede sull’acceleratore dell’ostentazione. E altre che scelgono la strada dell’eleganza discreta ben più “minimal”.

Al primo gruppo, per intenderci, appartengono le varie Madonna, classe 1958 (66 anni ad agosto 2024), Heidi Klum, 1973, 51 anni a giugno, che non perde occasione per rimarcare quanto sia ancora giovane, in tutti i sensi possibili, e Mariah Carey, classe 1969, 55 anni a marzo, che ogni apparizione pubblica è una apoteosi di curve e cm di pelle esibiti.

Del secondo fanno parte, invece, quella dea di Demi Moore, 61 anni, classe ed eleganza scritte in faccia, icona di stile e bellezza che insegna come non è necessariamente spogliandosi che si acquisiscono punti. O Kylie Minogue, che anche over anta – 56 anni a maggio 2024 – continua ad essere un concentrato di sensualità, senza nude look o scolli esagerati.

Ognuna è libera di fare quello che ama e di mostrarsi come desidera. A vedere però le ultime apparizioni pubbliche, nell’ordine di Mariah ed Heidi da una parte e di Kylie e Demi dall’altra, è comprensibile perché Demi (guardare qui per credere), e non Heidi, sia stata eletta icona di eleganza.

Heidi Klum: super provocante al party pre-Grammy

L’ultima apparizione di Heidi Klum, una fra tante sullo stesso stile, al party pre-Grammy della Warner a Los Angeles, il 1 febbraio 2024. L’ex top model si è presentata con un audace abito LBD (little black dress) con un taglio diagonale sul petto che metteva in mostra la sua invidiabile scollatura e le bellissime gambe. Heidi, che così come mostra senza pudore il fisico espone allo stesso modo il suo privato, ha di recente raccontato in una intervista i dettagli sulla sua vita sessuale, con l’attuale marito Tom Kaulitz e in passato. Dilungandosi sui suoi sex toys e sul fatto che “dopo aver assaggiato molte salsicce nella sua vita, abbia scelto quella tedesca, per antonomasia la migliore”. La classe non è acqua.

Mariah Carey: “nota stonata” al RAH 2024

Mariah Carey non sa più cosa inventarsi per continuare e detenere il titolo di star peggio vestita dello star system. Questa volta ha scelto un corsetto color crema e…basta: un giro di tulle color caramello trasparente copriva a malapena tutto il resto, dall’ombelico in giù.

Kylie Minogue, dea in blu al Variety Grammy Celebration

E poi c’è Kylie Minogue, apparsa al Variety’s 2024 GRAMMY Celebration con un bellissimo abito midi in raso blu elettrico, con un corpetto arricciato e spalline sottili. Splendida, senza scolli esagerati o cm di pelle inutilmente esibiti. O no?

