Kylie Minogue pazzesca alla London Fashion Week (55 anni)

Kylie Minogue, la “Venere in miniatura” del pop, classe 1968, a 55 anni compiuti non molla un colpo, e sembra avere più energia e fascino che a 20. Ospite della London Fashion Week di settembre 2023, in particolare dell’evento Perfect X Valentino LFW party all’Hotel Mayfair, è apparsa in forma strepitosa e super chic, con un mini dress bianco nero con cravatta.

Kylie, che in passato ha dovuto combattere contro un tumore al seno, sta vivendo davvero una seconda giovinezza. E se l’altra grande regina del pop Madonna, arranca nel voler mantenere la sua immagine anticonformista e provocatoria a tutti i costi, a 65 anni, scontrandosi con l’età che avanza (come i problemi di salute conseguenza della preparazione del nuovo tour mondiale) la Minogue, meno sfacciata e schierata della Ciccone, è riuscita a “conservarsi” meglio, mantenendo fresca e invariata la sua immagine di “principessa del pop”.

Questo poi è stato un anno magico e fortunato per Kylie, tra collaborazioni, concerti e il nuovo disco in uscita a fine settembre. A inizio mese è uscito il nuovo singolo, Tension, anticipazione e title-track dell’album, il sedicesimo della sua carriera, dopo l’ultimo, Disco, del 2000.

Nel nuovo album, scritto e prodotto con i collaboratori di lunga data Biff Stannard e Duck Blackwell, ci saranno quattordici brani, in cui Kylie torna a mettersi in gioco e sperimentare nuove melodie disco-dance.

A dicembre sarà inoltre protagonista del Natale londinese con un concerto alla Royal Albert Hall, “An Audience with Kylie”, in cui proporrà i suoi più grandi successi e brani del suo prossimo album Tension.

Ogni sua apparizione, che sia un evento musicale o fashion, lascia senza parole: la piccola Kylie, oggi come negli anni ’80, a inizio carriera, è sempre la Venere in miniatura che ha fatto girare la testa a milioni di fan e colleghi, anche molto più giovani di lei. Chiedetelo a Robbie Williams…