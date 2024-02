Kylie Jenner cambia look e sorprende con il pixie cut

Fonte: IPA Il nuovo look di Kylie Jenner

Aria di cambiamento per Kylie Jenner. La popolare influencer ha infatti inaugurato febbraio con un nuovo hairstyle: sui social, Kylie si è mostrata con un taglio di capelli cortissimo, che a molti ha ricordato il pixie cut della mamma Kris Jenner. Una somiglianza su cui ha ironizzato anche la diretta interessata.

Nonostante la giovane età, Kylie Jenner ci ha abituati a moltissimi cambi di look nel corso degli anni. Ragazza acqua e sapone da adolescente, si è ben presto trasformata in una donna appariscente e seduttiva, giocando sapientemente con outfit e make-up. Fedele alla sua fama di star camaleontica, in questo inizio del 2024 l’imprenditrice ha regalato ai suoi fan l’ennesima trasformazione: decisa a ‘darci un taglio’, Kylie si è mostrata sui social con un hairstyle nuovo di zecca.

Stavolta la Jenner ha optato per un vivace pixie cut, un taglio di capelli cortissimo che a molti ha ricordato il look di mamma Kris. Una somiglianza innegabile, su cui ha giocato anche la piccola di casa Kardashian, scrivendo nella didascalia dello scatto: “Kris Jenner sta tremando”.

Di fronte al nuovo taglio, il popolo del web si è comunque diviso. In molti hanno apprezzato il cambiamento: “Ti sta benissimo” scrive qualcuno, mentre altri sottolineano come la bellezza sia una questione di DNA: “Dovresti fare una foto insieme a mamma Kris adesso”. Non sono tuttavia mancate le critiche, che si appellano al boyfriend effect, la teoria secondo cui alcune donne dello spettacolo modifichino la propria immagine in base al fidanzato del momento. Secondo molti, infatti, Kylie starebbe cercando di imitare lo stile del suo compagno Timothée Chalamet.

“Ti stai trasformando in Timmy” scrive un follower, ed un altro incalza “Tu e Timothée state diventando gemelli”. In realtà, a prescindere dagli uomini al suo fianco, l’imprenditrice digitale ha giocato in molte occasioni con la sua chioma: in passato aveva già sfoggiato anche un seducente biondo platino e perfino uno stravagante blu ghiaccio.

Kylie Jenner e la relazione con Timothée Chalamet

Kylie Jenner è al centro di una vera e propria tempesta mediatica da quando ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Timothée Chalamet. La coppia è apparsa sorridente ed innamorata ai Golden Globes, ma le fan dell’attore non sembrano apprezzare particolarmente la sua nuova fidanzata. I due, almeno sulla carta, sono infatti molto diversi: lei deve la popolarità al reality Al passo coi Kardashian e alla turbolenta relazione con il rapper Travis Scott, da cui ha avuto due figli. Lui, invece, è una giovane promessa del cinema mondiale: ha fatto incetta di premi e riconoscimenti per il ruolo in Call me by your name, ed ha lavorato con registi come Luca Guadagnino, Woody Allen e Wes Anderson.

I detrattori della coppia sottolineano anche come l’immagine di Kylie sia radicalmente cambiata da quando si frequenta con il protagonista di Piccole donne. Se in passato la giovane imprenditrice si era distinta per look e make-up appariscenti, nell’ultimo periodo pare invece aver sposato la via della semplicità, riducendo spacchi e trasparenze e sposando un beauty look molto basic. Che si tratti davvero di boyfriend effect? A voi l’ardua sentenza.