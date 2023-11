Vip, il meglio della settimana: dalla fuga d’amore di Belen al look della Canalis

Fonte: IPA Elisabetta Canalis a Los Angeles

La fuga d’amore di Belen con Elio alle Maldive, con tato di (pare) proposta di matrimonio, o quanto meno fidanzamento ufficiale, la laurea di Taylor Mega a Milano. E ancora, la dedica dolcissima di Alessandro a Michelle Hunziker, con dettagli sul loro primo incontro, l’amore che prosegue a gonfie vele tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet, il nuovo colore di capelli di Megan Fox, che ha appena rivelato di aver avuto un aborto “devastante”, e gli ultimi look super sensuali di Elisabetta Canalis, che ormai ci ha preso gusto a stuzzicare i follower. Tutto quello che vi siete peresi negli ultimi giorni.

Belen, la fuga d’amore alle Maldive e l’anello

Belen ed Elio Lorenzoni, sempre più innamorati e desiderosi di vivere il loro amore lontano dalla mondanità, prima si sono regalati una vacanza sulla neve, e subito dopo una fuga alle Maldive. E la conduttrice ha postato scatti su Instagram, mostrandosi felice, bellissima e prossima alle nozze. Visto che una foto mostra un bellissimo anello di fidanzamento e il commento “Sì”.

Fonte: IPA

Elisabetta Canalis, foto super sensuali da LA

Dopo la parentesi italiana, Eli è tornata a Los Angeles ma non smette di postare foto super sensuali che fanno incetta di like e sognare i follower. Che non smettono di commentare “Sei più bella oggi che a 20 anni. E mangi in testa a tante colleghe più giovani”. Beato Georgian

Kylie e Timothée, l’amore prosegue a gonfie vele

Sono una delle coppie più inaspettate dello show biz americano, eppure Kylie Jenner, la socialite più “tamarra” di Hollywood, reduce da liason con Travis Scott, con cui ha fatto due figli, Tyga e A$AP Rocky, e Timothée Chalamet, uno degli attori più raffinati, richiesti e affascinanti della nuova generazione, procede a gonfie vele. Dopo le paparazzate in discoteca e agli US Open, l’imprenditrice è stata avvistata mentre arrivava negli studi del SNL (il Saturday Night Live) a New York, il 12 novembre, per sostenere il suo Timothée, ospite della trasmissione.

Megan Fox, nuovo look e nuove rivelazioni nel libro

Megan Fox, attrice e fidanzata di Machine Gun Kelly, ha pubblicato il suo primo libro di poesie, uscito il 7 novembre, Pretty Boys Are Poisonous, nel quale ha raccontato della perdita della figlia, che sarebbe stata la prima dall’attuale compagno Machine Gun Kelly (Megan ha già tre figli, avuto dall’ex Biran Austin Green). In questi giorni è stata avvistata più volte per la promozione del libro, con un nuovo look, un caschetto rosso fuoco.

Tayor Mega, la laurea a Milano

Ebbene sì, l’influencer super sexy Taylor Mega ha stupito i fan postando le foto della sua laurea n Scienze e Tecnologie Psicologiche all’università e-Campus di Milano, con tanto di dida: “Finalmente laureata 😍. Dottoressa Taylor 🤓”