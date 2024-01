Le nuove coppie vip del 2024: le prime 5 da tenere d’occhio

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Kylie Jenner e Timothée Chalamet agli US Open di New York, settembre 2023

Da nuovissimo amore tra Dua Lipa e Callum Turner a quelli nati a fine 2023 tra Rosalia e Jeremy Aleen White e Kylie Jenner e Timothée Chalamet fino alla storia sempre più seria tra Leonardo Di Caprio e la top model Vittoria Ceretti. Sono i nuovi amori vip del 2024, da tenere d’occhio. I 5 che stanno monopolizzando i tabloid.

1. DUA LIPA E CALLUM TURNER

Lei è tra le cantati più brave (e belle) della nuova generazione, classe 1995, sentimentalmente irrequieta da quando si è lasciata con il fidanzato storico Anwar Hadid, fratello delle top Gigi e Bella, con il quale è stata fidanzata “in casa” per ben tre anni, dal 2019 al 2021, un record per lei. Per poi vivere una breve ma intensa storia d’amore con il regista Romain Gavras nel 2022 e a seguire con il rapper Jack Harlow nel 2023. Lui, Callum, attore modello britannico, classe 1990, super lanciato protagonista del nuovo film di George Clooney, The Boys in the Boat. La foto del loro primo bacio rubato ha fatto il giro del web e sancito la prima nuova coppia vip del 2024.

2. ROSALIA E JEREMY ALLEN WHITE

Un’altra coppia super cool di questo inizio 2034. La cantante spagnola mucho caliente Rosalia e il sex symbol del momento, protagonista della nuova campagna bollente Calvin Klein, Jeremy Allen White. Classe 1992 lei, dopo un fidanzamento di due anni, dal 2016 al 2018, con il rapper spagnolo C. Tangana e una relazione durata tre anni e finita nel 2023 con il cantautore portoricano Rauw Alejandro, sembra far seriamente con Jeremy (reduce da un matrimonio di 4 anni con l’attrice Addison Timlin), con cui ha cominciato a uscire a ottobre 2023. Se son Rosa(lia)…

3. BARRY KEOGHAN E SABRINA CARPENTER

Lui, Barry Keoghan, è davvero l’attore del momento, reduce dal successo incredibile di Saltburn, un piccolo grande irlandese di soli 170 cm ma con carisma e sex appeal da vendere, due storie importanti alle spalle (dal 2016 al 2020 con l’assistente alla regia inglese Shona Guerin e poi con Alyson Sandro, dal 2021 al 2023, dalla quale ha avuto il figlio Brando), lei cantautrice e attrice statunitense, conosciuta soprattutto per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. I due sono stati in un museo di Los Angeles, scatenando il gossip internazionale. “Sembrava decisamente un appuntamento galante” , riporta People. “Erano davvero carini insieme e si sono scambiati un bacio” confermando i rumors insistenti sulla possibile nuova coppia.

Fonte: IPA

4. KYLIE JENNER E TIMOTHEE CHALAMET

Kylie Jenner, l’influencer più famosa d’America (insieme alla sorellastra Kim Kardashian), famosa per i suoi ex “tamarri” da Tyga a Travis Scott, con il quale ha avuto due figli, e l’attore più “delicato” e aristocratico del momento, di origini francesi, corteggiato dai registi più blasonati e dai brand più famosi per averlo come testimonial (a qualcuna è forse sfuggito lo spot Bleu de Chanel?). Sono la coppia più insolita del momento, ma anche la più paparazzata e celebrata sui red carpet. Dove le effusioni continue e i languidi baci diventano spunto per meme e gossip incalzante. Ma loro, come I ragazzi che si amano di Jacques Prevert, “non ci sono per nessuno”…

Fonte: IPA

5. LEONARDO DI CAPRIO E VITTORIA CERETTI

L’attore più amato di Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio, classe 1974, tra i sex symbol ancora celibi di Hollywood – tantissime storie, nessun matrimonio – con un debole per le giovanissime (da quelle parti si scherza sul fatto che sopra i 25 non le guardi nemmeno), possibilmente bionde, possibilmente top model, sembra aver fatto una eccezione questa volta con la top Vittoria Ceretti. Intanto perché lei bionda non è, ma mora italiana al 100%, e poi perché ha già compiuto 25 anni. Eppure l’amore sembra andare a gonfie vele e proseguire senza intoppi dall’estate 2023, tanto che lui l’avrebbe anche fidanzata alla onnipresente e severa mamma Irmelin.