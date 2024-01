Fonte: IPA Dua Lipa e Callum Turner: è nato un nuovo amore

Un certo gruppo di maschi social impazzirà. Nell’ultimo anno, cercando il nome di Dua Lipa su X ci si trovava sommersi da commenti tra l’indignato e il sorpreso di utenti che si chiedevano come fosse possibile che una donna bella come lei potesse stare assieme all’uomo con cui stava, ai loro occhi non sufficientemente piacente.

La popstar, naturalmente, di tali infimi rumors se ne è sempre fregata. L’affascinante cantante non sembra scegliere i propri partner tramite portfolio fotografico, ma preferisce puntare a uomini ricchi di personalità e che – checché ne dicono i maschi di X – non rientreranno nei tradizionali canoni estetici, ma sono decisamente attraenti. Lo era l’ex e lo è anche il nuovo flirt di Dua Lipa: l’attore Callum Turner.

Dua Lipa e Callum Turner, è nato un nuovo amore

Dua Lipa non è più single. Terminata la relazione con il regista francese Romain Gravas, la popstar sembra aver trovato un nuovo amore. Lo affermano, convintissimi, i media americani. A dare il via ai rumor è stato il tabloid TMZ, che su Instagram ha pubblicato un video rubato che ritrae la cantante abbracciata stretta stretta a un giovane moro, ballando un tenero e dolce lento.

Il giovane moro in questione è Callum Turner, attore della nuova generazione di Hollywood, visto successivamente al fianco di Dua Lipa fuori dalla premier della serie Apple Tv Masters of the Air. A quanto dicono, la cantante lo avrebbe avuto con lei anche durante i Golden Globes 2024. “La loro frequentazione è una novità, ma sono pazzi l’uno dell’altra” ha rivelato una fonte vicina alla coppia alla testata PageSix.

Callum Turner, 33 anni, è alto, moro e con gli occhi blu. Ha un grande sorriso e lo sguardo intenso ma non soddisfa a pieno i requisiti del classico bello. Dua Lipa, dal canto suo, sembra un filtro di bellezza in carne e ossa. Strana coppia? Nient’affatto. D’altronde non è bello ciò che è bello… e gli ugly handsome sono gli uomini più richiesti del momento.

Chi è Callum Turner, il nuovo fidanzato di Dua Lipa

Il nome di Callum Turner non è ancora così conosciuto ma, se negli ultimi anni vi è capitato di guardare un film o una serie, allora avrete sicuramente già visto il suo volto. Callum Turner è arrivato al successo grazie alla partecipazione alla saga Animali Fantastici, per poi recitare nel film in costume Emma e nell’horror Assasin’s Creed.

Il giovane attore sarà tra i protagonisti di una delle serie più attese del 2024: Masters of the Air, prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg. E le frequentazioni importanti non finiscono qui, le doti attoriali di Turner hanno conquistato anche George Clooney che gli ha offerto il ruolo principale nel suo prossimo film The boys in the boat.

Appartiene al mondo dello spettacolo anche l’ex fidanzata di Turner. Dal 2015 al 2020, l’attore è stato legato sentimentalmente alla collega Vanessa Kirby, il volto della principessa Margaret in The Crown. La relazione si è conclusa tre anni fa e da allora Callum è considerato single, seppur della sua vita privata non si sappia quasi nulla: posta poco e, a meno che non si tratti di lavoro, si tiene ben lontano da fotografi e giornalisti.