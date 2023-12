Dua Lipa torna single: è già finita con Romain Gravas

Fonte: IPA Dua Lipa, la più sexy alla premiere di Barbie: nude look mozzafiato

Dua Lipa ha lasciato Romain Gravas. Dopo la prima apparizione di coppia sul red carpet dell’ultima edizione del Festival di Cannes la cantante e il regista francese si sono detti addio. Una storia d’amore importante ma durata a malapena otto mesi. A dare la notizia il The Sun: pare sia stata la cantante 28enne a dire addio al fidanzato 42enne per concentrarsi al meglio sulla sua carriera musicale, in continua ascesa.

Perché Dua Lipa ha lasciato Romain Gravas

“Dua e Romain hanno deciso di separarsi dopo un’estate d’amore e passione”, ha spifferato un insider al tabloid inglese. “In questo momento lei è concentrata sulla sua carriera e voleva porre fine alle cose prima che diventassero complicate. Romain considera Dua una maniaca del lavoro e ha capito che non ha intenzione di rallentare per niente e nessuno”.

Dua Lipa è al lavoro sul suo terzo album, che dovrebbe uscire nel 2024, dopo il successo dei precedenti Dua Lipa e Future Nostalgia, datati rispettivamente 2017 e 2020. Un disco molto profondo, dove l’artista racconterà esperienze legate al suo privato. “Le nuove canzoni parleranno della vita da single e le varie esperienze che si provano”, ha assicurato una fonte.

Dopo la separazione da Anwar Hadid, Lipa aveva parlato in un’intervista dell’importanza di affrontare la vita da soli. “Si può imparare molto su se stessi. Molte persone desiderano allontanarsi dalla solitudine cercando qualcun altro ma è importante trascorre del tempo da soli per capire davvero di cosa si ha bisogno. Scoprire se stessi, capire cosa piace, cosa non piace, cosa si merita cosa serve e cosa no”.

Non solo musica nel futuro di Dua Lipa: dopo la fortunata esperienza nel film Barbie l’artista si prepara a tornare sul grande schermo, accanto a star del calibro di Henry Cavill, Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard. Uscirà a febbraio l’atteso thriller di spionaggio Argylle.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Romain Gravas

Dua Lipa e Romain Gravas si sono amati per soli otto mesi. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune: il regista è un appassionato di musica e si è occupato della regia di alcuni videoclip iconici come quello di Bad Girls di MIA e il video di No Church in the Wild di Kanye West. Classe 1981, Gravas è un regista figlio di registi e tra i suoi ultimi successi c’è il suo film drammatico d’azione del 2022, Athena, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

L’ultima apparizione pubblica di Dua Lipa e Romain Gravas risale al mese scorso, quando i due sono stati pizzicati nel Regno Unito in compagnia di Gijn Lipa, il fratello minore della popstar. Gravas aveva dunque avuto modo di conoscere anche la famiglia di Dua, che sembrava molto presa dal suo compagno. Alla fine, però, ha scelto la carriera preferendo mettere da parte l’amore.

Prima di Romain Gravas, Dua Lipa ha amato per un paio d’anni Anwar Hadid, modello e fratello delle più note Bella e Gigi Hadid. Si sono frequentati dal 2019 al 2021. La rottura è avvenuta a causa dei rispettivi impegni di lavoro: per entrambi era diventato sempre più complicato vedersi e portare avanti la loro liaison.