Dua Lipa sirena al tramonto con l’abito lungo e trasparente

Dua Lipa ci ha ormai abituate al meglio: look incredibili, sensuali e, da qualche tempo, trasparenti. Dopo l’indimenticabile vestito indossato alla première del film Barbie, ora si mostra appollaiata su una roccia, alle spalle un incredibile tramonto e ad avvolgerla un vestito semplicemente mozzafiato.

La cantante e compositrice inglese si trova in vacanza nel sud dell’Albania, paese in cui, tra l’altro, ha ottenuto la cittadinanza onoraria per le sue origini. Dagli scogli della sua splendida terra ha deciso di condividere sul suo account Instagram alcune bellissime foto ricche di poesia. Il suo stile è quello perfetto da sirena, infatti ricorda alla perfezione quello della statua de La Sirenetta, a Copenaghen, in onore di una delle più celebri fiabe di Hans Christian Andersen. Però, bisogna dirlo, Dua questa volta ha veramente strabiliato.

A completare il quadro che la vede protagonista un tramonto mozzafiato che adorna l’orizzonte con i suoi colori accesi. Dua Lipa ha scelto di indossare un vestito molto particolare: si tratta di un Blumarine rovente, un abito rosso all’uncinetto con un effetto vedo e non-vedo che mette in mostra, senza sfacciataggine, il perizoma nero che indossa la pop star. A completare il tutto una lunga catena d’oro con quello che sembra essere un fascino di cristallo rosa, orecchini a cerchio alle orecchie di varie dimensioni e una manicure francese. I fan dell’amatissima interprete di “Levitating” hanno amato le vibrazioni del mare – e il suo vestito rosso filante – lasciando un sacco di emoji a cuore rosso sotto al post. “Questa Barbie è una sirena 🧜🏻‍♀️💗”, ha commentato un fan, mentre un altro ha scritto, “A parte la pura BELLEZZA ALBANESE ✨🇦🇱”.

Impossibile, guardandola, non pensare al film “Barbie”, uscito nelle sale italiane il 20 luglio. La pellicola, diretta da Greta Gerwig e dedicato alla famosissima bambola di casa Mattel con Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling chiamato a interpretare Ken contiene anche un omaggio particolare. Nella colonna sonora è infatti presente un singolo, Dance the Night, proprio cantato Dua Lipa, accompagnato da un video.