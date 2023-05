Donatella Versace e Dua Lipa sfilano per la loro prima collezione insieme

Fonte: IPA Dua Lipa a Cannes 2023: spacco vertiginoso e carezze birichine con il fidanzato

Donatella Versace e Dua Lipa hanno sfilato a Cannes per la loro prima collezione insieme. La stilista e la cantante hanno unito le forze per una linea ispirata ai colori vivaci, il mare e alle vacanze. Un inedito duo, che però sembra abbia lavorato a lungo dietro le quinte, in maniera top secret, per completare questo progetto lontano da occhi indiscreti. Donatella ha lodato Dua Lipa come una madre orgogliosa fa con una figlia, e questo sembra solo l’inizio di un lungo sodalizio.

Donatella Versace e Dua Lipa sfilano a Cannes

Non manca proprio nulla, l’eleganza, lo stile, il glamour, i colori accesi e quelli pastello, e quel tocco extra che solo la maison Versace sa dare. Nasce così “La Vacanza“, la prima collezione creata a quattro mani da Donatella Versace e Dua Lipa. Il duo che non ti aspetti, è vero, ma il risultato parla da solo. Cannes, lo sappiamo, non è solo cinema, ma anche moda, look, e abiti favolosi. E le due donne non potevano scegliere una cornice migliore per il lancio della loro prima creazione comune.

Una villa a picco sul mare, una passerella a bordo piscina, pochi selezionatissimi invitati, così hanno scelto di presentare al mondo questa linea, che sembra solo l’inizio di un lungo sodalizio tra le due. “Ci siamo riuscite – ha scritto Donatella dedicando le sue parole alla cantante – Ora sei una modella ma anche una stilista per Versace. Abbiamo disegnato questa collezione con vera amicizia, amore e gioia, che abbiamo messo in ogni capo presentato questa sera. La tua passione e la tua visione mi hanno ispirata durante questo viaggio creativo. Ti voglio bene più di quanto tu possa immaginare”.

“La Vacanza”, come nasce la prima collezione di Donatella Versace e Dua Lipa

“La Vacanza” è una linea moda ispirata all’estate, ed è la personale visione di Donatella Versace e Dua Lipa per la stagione in arrivo. Si tratta, dunque, di una serie di abiti per la villeggiatura molto colorati e molto glamour, in arrivo nei negozi. Le due hanno scelto una linea moderna, pur restando fedeli a dettagli delle grandi creazioni di Gianni Versace.

“Alla fine, è quello che metterei io in valigia. Pezzi leggeri, divertenti, giusti per flirtare in riva al mare” ha spiegato Dua Lipa. E l’idea è nata per caso, chiacchierando: “Amo l’estate e per me questa collezione celebra il meglio di questo periodo dell’anno – ha aggiunto Donatella Versace. – Colori splendidi, stampe divertenti e silhouette leggere. Questa è la collezione estiva perfetta, che si voglia restare sdraiate a bordo piscina in un bikini con stampe accese, o ballare nelle calde serate estive con un abito da sera impeccabile. Questi vestiti mi fanno pensare immediatamente alle mie vacanze e al sole.”

Il motivo che l’ha spinta a collaborare con la cantante è molto semplice: “Dua ama la moda, io amo la musica: siamo il duo perfetto! Ci siamo divertite tanto a disegnare insieme questa collezione. Ci siamo sentite come fossimo in vacanza, e questo è esattamente lo spirito che vogliamo si provi indossando i nostri capi”.