Fonte: IPA Kylie Minogue e Dua Lipa

La grande musica va in scena a Londra: nella capitale inglese si è svolta la 44esima edizione dei Brit Awards, i premi assegnati ogni anno ai migliori musicisti e cantanti britannici. Come sempre, tuttavia, a contraddistinguere la serata non sono state solo premiazioni e performance di altissimo livello, ma anche i look sfoggiati dalle star sul red carpet della O2 Arena di Londra. Un perfetto connubio di sensualità ed eleganza, che ha illuminato la kermesse.

Dua Lipa, regina in pelle

Tra le indiscusse protagoniste della serata, la cantante Dua Lipa. Sul red carpet l’interprete di Houdini ha optato per un lungo abito a sirena in pelle di Versace, caratterizzato da suggestiva scollatura e mini-strascico. Dua si è affidata ancora al “leather power” per il secondo look di serata: per la sua performance sulle note del singolo Training Season la star ha scelto un completo composto da mini shorts e spolverino in tinta, completando l’ensemble con stivali e calze a rete.

Fonte: IPA

Per lei, nel corso dell’evento, anche il premio come Best Pop Act.

Kylie Minogue, una diva senza tempo

Kylie Minogue è una delle icone della musica pop internazionale, e i Brit Awards hanno voluto celebrarla con il premio Global Icon Award. La cantante australiana è arrivata a Londra fasciata in un lungo abito nero senza spalline, caratterizzato da un’originale gonna strutturata.

Fonte: IPA

Un look perfetto per l’evento, che Kylie ha illuminato anche con una performance sulle note dei suoi più grandi successi: un medley che includeva Can’t get you out of my head e Love at first sight. Impossibile restare incollati alla poltrona.

Raye: è nata una stella

Si è mossa con grande disinvoltura tra il black, scelto per il red carpet, ed il white, preferito invece per la performance sul palco: Raye è stata la regina indiscussa dei Brit Awards 2024. E non solo per i suoi sofisticati look. La cantante è infatti riuscita in un’impresa da record, portando a casa ben 6 premi in una sola edizione dello show, tra cui Artist of the year; Album of the year e Song of the year.

Fonte: IPA

Sul palco, la star ha voluto portare con sé la nonna Agatha, a cui ha riservato una dolcissima dedica: “Quando siamo arrivati dal Ghana, i miei genitori lavoravano tutto il giorno. Lei è venuta a vivere con noi, ci portava e scuola e ci ha riempito d’amore”. Senza alcun dubbio il momento più toccante della serata.

Ellie Goulding, la più elegante

Ellie Goulding ha sfoggiato nel corso dei Brit Awards 2024 due look assolutamente agli antipodi, mostrando rispettivamente il suo lato più glamour e quello più “pop”. Sul red carpet l’interprete di Love me like you do ha incantato i fotografi con un abito color champagne di Alberta Ferretti, caratterizzato da cut-out sul ventre e lungo strascico. Il modello, ispirato al mondo ellenico, è stato completato da vistosi sandali platform e luminosi gioielli.

Fonte: IPA

Sul palco, invece, Ellie ha puntato su un vivace body bianco, a cui ha abbinato stivali cuissardes in tinta e tanta, tantissima grinta. Una qualità che contraddistingue le sue performance sin dagli esordi.