Bafta 2024, le pagelle dei look: Dua Lipa fa centro (voto 10), Margot Robbie monotona (voto 5)

La stagione dei premi cinematografici continua con il red carpet dei BAFTA Awards 2024, un evento che ha visto non solo una celebrazione del talento cinematografico ma anche un vero e proprio spettacolo di stile e moda. Tra le innumerevoli stelle che hanno attraversato il tappeto rosso, una in particolare ha saputo distinguersi con un colpo d’occhio audace e inconfondibile: Dua Lipa.

La rivoluzione del rosso: Dua Lipa fa centro meritandosi un 10

Il red carpet dei BAFTA Awards 2024 si è tinto di un rosso passionale, una scelta cromatica fortemente voluta da Dua Lipa, l’icona che sa cosa significa dominare il “red” in ogni sua sfumatura. Con l’annuncio di Sabato De Sarno che proclama il rosso scuro bordeaux come il colore dell’inverno 2024, la cantante ha deciso di interpretare la tendenza in modo letterale, sfoggiando una chioma dello stesso vibrante tono.

Per questa edizione dei BAFTA, Dua Lipa ha scelto di indossare un abito firmato Valentino, un marchio che è sinonimo di eleganza senza tempo. La scelta del capo appare come un omaggio alla semplicità più sofisticata: il tessuto, uno chiffon leggero, accarezza la figura in modo etereo, mentre lo strascico, maestoso e fluido, proclama a gran voce un’estetica di eleganza e raffinatezza. È un look che non può passare inosservato, una dichiarazione d’intenti che celebra la grandezza di una silhouette pulita ma imponente. Dua Lipa riceve un meritato 10 per aver saputo incarnare un’immagine così potente e armoniosa, diventando lei stessa un simbolo di bellezza e forza nell’industria della musica e della moda.

Fonte: Getty Images

Eleganza senza tempo: Lily Collins si merita un 8 pieno

Lily Collins è apparsa come una visione eterea ai BAFTA Awards 2024, incapsulando la quintessenza dell’eleganza senza tempo. Il suo look, un incantevole abito disegnato da Tamara Ralph, ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, rendendola un’icona di stile assoluta. L’abito scolpisce e celebra la sua silhouette, mentre le maniche a sbuffo si pongono all’avanguardia della moda, riflettendo l’ultima tendenza innescata dal film Povere Creature con Emma Stone.

Sebbene l’abito sia un trionfo di stile, il ricamo sul corpetto ha suscitato discussioni: c’è chi sostiene che un disegno meno imponente avrebbe potuto essere più lusinghiero. Tuttavia, è indubbio che Lily Collins sappia come rendere un look complesso qualcosa di sublime. Il make-up gioca un ruolo cruciale nell’ensemble, con un rossetto scuro che esalta il suo incarnato porcellanato e mette in risalto i suoi tratti delicati. Completano l’opera d’arte i capelli dell’attrice, acconciati in uno stile che richiama le dive del cinema degli anni ’50, aggiungendo un ulteriore tocco di classe a un’immagine già perfetta.

Fonte: Getty Images

Margot Robbie, tra Eleganza e monotonia: voto 5

Margot Robbie fa il suo ingresso sul red carpet dei BAFTA 2024 con un abito che, nonostante la sua indubbia eleganza, sembra non lasciare l’impronta desiderata. Il “Barbie Core” sembra aver esaurito il suo effetto sorpresa. Il rosa, sebbene sia un colore che le dona particolarmente, inizia a diventare un’eco ripetitiva nei suoi ultimi outfit, sfocando i confini tra i look del 2023 e quelli del 2024.

Nonostante l’abito firmato Armani Privé sia di per sé un capolavoro di stile, un long dress aderente adornato con inserti di paillette nere che proiettano un’aura di modernità e raffinatezza, l’attrice sembra non esserne completamente convinta, come si può intuire dalle espressioni catturate nelle fotografie. I guanti neri lunghi e l’acconciatura raccolta aggiungono un tocco di classe al look, ma il pubblico inizia a bramare una variazione nella palette di colori di Robbie. Il messaggio è chiaro: Margot Robbie ha la capacità di portare ogni abito con una grazia incontestabile, ma per mantenere viva l’attenzione e l’ammirazione, potrebbe essere il momento di sorprendere i suoi ammiratori con una nuova gamma di colori e stili. Siamo tutti in attesa di vedere come l’attrice riuscirà a rinnovare il suo inconfondibile approccio alla moda.

Fonte: Getty Images

L’abito di Emma Stone è da 4 ma il sorriso da 10: concediamo un 6

Emma Stone si presenta ai BAFTA Awards 2024 avvolta in un abito di Louis Vuitton che non manca di sollevare interrogativi. La prima domanda che sorge spontanea riguarda la scelta del colore: un tono di arancione che, nonostante possa rispecchiare le tendenze cromatiche della sua stagione, non sembra valorizzare appieno il suo incantevole incarnato.

L’abito si distingue per la sua manica a sbuffo, una scelta di stile che abbiamo già ammirato sul red carpet in Lily Collins, tuttavia, il corpetto dell’abito di Stone solleva perplessità; appare troppo largo e allungato, quasi a sbilanciare la silhouette complessiva. La proposta stilistica sarebbe stata più armoniosa con una manica più aderente o un corpetto più contenuto. Poi c’è la questione della gonna: il bordo spesso e rigido alla base crea volumi definiti, ma il tessuto sembra eccessivamente leggero e, con la sua trasparenza, rivela più di quanto dovrebbe, compresa la coulottes sottostante. L’effetto generale è quello di un capo con troppe strutture e pannelli per essere coesivo, quasi un esperimento di taglio e cucito che si spinge oltre i limiti convenzionali. Nonostante ciò, concediamo un 6 a questo look. La ragione? Il sorriso radioso di Emma Stone, che è capace di illuminare anche i dubbi stilistici più scuri.

Fonte: Getty Images

L’audace stile di Florence Pugh merita un 8.5

Florence Pugh continua a lasciare il segno, non solo per i suoi trionfi artistici ma anche per la sua presenza iconica nel mondo della moda. La sua ascesa stilistica, specialmente dopo la collaborazione con Valentino, ha raggiunto nuove vette, trasformandola in una vera e propria dea del glamour. Ai BAFTA Awards 2024, Florence ci regala un’altra perla di stile, questa volta in un abito spettacolare di Harris Reed.

Il corpetto dell’abito, impreziosito da glitter e con una chiusura incrociata sul retro, abbraccia perfettamente la figura di Florence, esaltandola in modo sofisticato e sottolineando la sua straordinaria silhouette. La particolare struttura del corpetto, con la parte centrale che si allunga elegantemente e le parti laterali che accarezzano i fianchi, crea un gioco di lunghezze che otticamente slancia e allunga le gambe dell’attrice, enfatizzando la sua statura in maniera quasi scultorea. Gli accessori non sono stati scelti a caso ma seguono e completano l’architettura dell’abito, frutto di uno studio meticoloso e di un’eccellente opera di styling. Florence Pugh dimostra ancora una volta che il suo gusto raffinato e la sua capacità di portare abiti audaci la rendono meritevole di un plauso unanime.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Rosamund Pike, eleganza atemporale in Dior: voto 9

Rosamund Pike fa un tuffo nel passato e riporta sul red carpet dei BAFTA Awards 2024 l’eleganza intramontabile degli anni ’50. L’attrice sfoggia una creazione di Dior, frutto dell’ingegno creativo di Maria Grazia Chiuri, che incanta e silenzia la platea con la sua raffinatezza senza tempo. L’abito è un trionfo di struttura e fluidità: un tulle leggero ma sofisticato avvolge il corpo di Rosamund in modo impeccabile, celebrando ogni curva con una delicatezza sussurrata.

La scollatura, audace nella sua concezione, è resa elegante e distinta dal corpetto a coppe color carne che traspare appena, dimostrando come la classe sia nel dettaglio. I capelli di Rosamund, raccolti in modo semplice con una mini-treccia, e gli orecchini a perla pendenti, sono la definizione stessa del concetto di timeless. Questo look è una testimonianza che l’eleganza non grida, ma sussurra con potenza. Rosamund Pike non indossa semplicemente un abito; lei e l’abito sembrano fusi in un unico, magnifico concetto di stile. Se Rosamund fosse un abito, non ci sarebbe dubbio: sarebbe proprio questo. Un look che sembra essere stato cucito attorno alla sua essenza, che le calza a pennello non solo in termini di stile e colore, ma anche nella forma che sembra scolpita appositamente per lei.