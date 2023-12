Emma Stone cambia look e torna ai suoi iconici capelli rossi: bellissima

Fonte: IPA Emma Stone

Come tutti noi, anche le celebrità cambiano spesso look: che sia per un nuovo personaggio da interpretare o semplicemente voglia di cambiamento, spesso le star sconvolgono i fan con nuovi tagli di capelli o tinte super estrose che fanno chiacchierare pubblico e social. Questa volta, Emma Stone ha deciso di tornare alle origini e di calcare il red carpet della prima di Poor Things sfoggiando la sua iconica chioma rosso fuoco.

Emma Stone torna alla sua iconica chioma rossa

L’abbiamo conosciuta e amata anche grazie ai suoi capelli rosso fuoco, poi ci siamo dovuti abituare alla sua versione bionda. Emma Stone, indiscusso esempio di stile e bravissima attrice, ha deciso di cambiare ancora una volta e di tornare alle origini con la suo bellissimo e invidiatissimo colore naturale. Per ripresentarlo ai fan, l’attrice di La La Land si è presentata sul tappeto rosso dell’evento Newyorkese dedicato a Poor Things, film del regista Yorgos Lanthimos basato sul romanzo del 1992 di Alasdair Gray.

Fonte: IPA

L’attrice ha sorriso ai fotografi in tutta la sua bellezza indossando un lungo abito scollato personalizzato giallo luccicante di Louis Vuitton e una collana girocollo con un fiore di velluto e glitter. Un cambio di look inaspettato, proprio come quello di Harry Styles, considerando che l’attrice ha da poco partecipato a una puntata di SNL sfoggiando ancora la sua chioma bionda. Una puntata importantissima per la Stone che, al timone del Saturday Night Live per la quinta volta, è stata ufficialmente inserita nel Five Timer’s Club diventandone il membro più giovane.

“È sempre stato il mio programma preferito e, da quando ho iniziato a presentarlo, è diventato una parte importante della mia vita. Ho creato così tanti ricordi qui e così tanti amici, e ho anche incontrato mio marito al SNL.” ha continuato Stone, parlando di Dave McCary, incontrato nel 2016. “So che è piuttosto timido verso le telecamere, non è un artista, ma è una serata così speciale per noi, mi piacerebbe che le telecamere riprendessero su di lui se va bene. Ti amo così tanto, tesoro!“

Emma Stone protagonista di “Poor Things”

Nonostante la chioma rossa ci piaccia moltissimo, all’interno di Poor Things, film in cui Emma Stone interpreta la protagonista, vedremo l’attrice con lunghi capelli scuri. Nel film interpreta Bella Baxter, una moderna Frankenstein al femminile che prende vita grazie a uno scienziato interpretato da Willem Dafoe. Un film che parla di sensualità, di libertà dai pregiudizi, con una protagonista aperta a nuove esperienze e scoperte. Una pellicola tratta da un romanzo di Alasdair Gray in cui troviamo un’eroina moderna, denso di fantascienza, atmosfere gotiche e anche tanto umorismo.

Parlando di Emma Stone, il regista ha raccontato che Emma è stata coinvolta nel progetto fin dai tempi in cui giravano insieme La favorita. “L’ho tenuta sempre informata sulle varie stesure della sceneggiatura e sulla creazione del personaggio, questo l’ha aiutata, ha tenuto l’idea in mente per tanto tempo e quando è arrivato il momento di recitare era come se avesse già vissuto con il personaggio, era già con lei”. Non ci resta quindi che aspettare il 25 gennaio 2024 per correre al cinema e gustarci questa nuova versione di un’attrice incredibile.