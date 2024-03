Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024

Fonte: IPA Emma Stone

La 96esima edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Los Angeles si è conclusa con premi, commozione e qualche colpo di scena. Sicuramente non sconvolgente la vittoria di Emma Stone, grande favorita per il premio come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Povere Creature!. Scopriamo qualcosa di più sull’attrice.

Chi è Emma Stone

Emma Stone, all’anagrafe Emily Jean Stone, è nata a Scottsdale, in Arizona, il 6 novembre 1988. Fin da bambina, Emma aveva il grande sogno di fare della recitazione un lavoro: inizialmente avrebbe voluto diventare una comica, ma col passare degli anni il suo amore per la recitazione l’ha portata a puntare al teatro musicale. A soli 11 anni, Emma debutta in una produzione teatrale di Il vento tra i salici. Dopo alcune esperienze sul piccolo schermo, nel 2007 inizia la sua carriera cinematografica nella commedia Suxbad – Tre menti sopra il pelo. Nel 2010 è la protagonista nel film Easy Girl, commedia diretta da Will Gluck. La vera consacrazione arriva nel 2017, quando Emma veste i panni di protagonista di La La Land insieme a Ryan Gosling. Quel ruolo le permette di ottenere il suo primo Premio Oscar.

Fonte: IPA

Una donna che, grazie anche a ruoli trasversali come quelli in Crudelia, Spiderman e Crazy Stupid Love, è diventata in pochissimo tempo una delle attrici più acclamate e seguite dai fan del cinema di questa generazione. L’attrice, dal 2017, è legata sentimentalmente a Dave McCary, regista e sceneggiatore del Saturday Night Live. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2019, per poi convolare a nozze l’anno seguente. Il 13 marzo 2021 l’attrice ha dato alla luce la loro prima figlia, Louise Jean McCary.

Emma Stone alla “Notte degli Oscar 2024”

Emma Stone non è nuova alla notte più amata e attesa della cinematografia internazionale: già nel 2015 e nel 2019, infatti l’attrice 35enne era stata candidata come miglior attrice non protagonista per i suoi ruoli in Birdman e La favorita. Ha dovuto però aspettare il 2017 per ottenere la sua prima statuetta dorata.

La 96esima edizione dell’evento organizzato dall’Academy le ha attribuito un nuovo importantissimo riconoscimento sbaragliando la concorrenza formata da Annette Bening, Lily Gladstone, Carey Mulligan e Sandra Hüller: il premio come Migliore attrice protagonista per la sua interpretazione di Bella Baxter in Povere Creature!, film di Yorgos Lanthimos che ha totalizzato 4 premi. Nel film, Emma ha interpretato una moderna Frankenstein al femminile che prende vita grazie a uno scienziato interpretato da Willem Dafoe. Una pellicola diventata già un cult per il suo racconto di sensualità, di libertà dai pregiudizi, con una protagonista aperta a nuove esperienze e scoperte, denso di fantascienza, atmosfere gotiche e anche tanto umorismo.

Fonte: IPA

Una vittoria che l’ha vista molto sorpresa, con tanto di piccolo problema al vestito: “Yorgos Lanthimos mi ha regalato una seconda vita con Bella Baxter”. La sua vittoria ha reso Emma Stone una delle pochissime attrici ad aver ottenuto 2 premi Oscar entro i 35 anni: tra queste Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer, Olivia de Havilland e Hilary Swank.