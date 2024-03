Fonte: IPA Statuette degli Oscar

Gli Oscar 2024 sono stati accolti presso il Dolby Theatre, come di consueto. È qui che il celebre red carpet si è riempito dei principali divi di Hollywood. Spazio ai nomi in gara per una statuetta e a chi è stato invitato a consegnare gli ambiti premi. A riempire lo storico teatro, però, anche tantissimi esponenti del mondo del cinema statunitense e internazionale, in qualità di semplici ospiti.

È sempre una notte speciale ma lo è ancor di più per noi quando c’è un po’ d’Italia in gara. In questo caso occhi puntati su Io capitano di Matteo Garrone, in corsa per la categoria miglior film straniero.

Tutti i vincitori

Miglior film: Oppenheimer;

Miglior regista: Christopher Nolan (Oppenheimer);

Miglior attrice: Emma Stone (Povere Creature!);

Miglior attore: Cillian Murphy (Oppenheimer);

Miglior attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers);

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. (Oppenheimer);

Migliore sceneggiatura originale: Justine Triet e Arthur Harari (Anatomia di una caduta);

Migliore sceneggiatura non originale: Cord Jefferson (American Fiction);

Miglior film internazionale: La zona d’interesse;

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e l’airone;

Miglior documentario: 20 Days in Mariupol;

Miglior fotografia: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer);

Miglior montaggio: Jennifer Lame (Oppenheimer);

Migliori costumi: Holly Waddington (Povere creature!);

Miglior trucco e acconciatura: Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston (Povere Creature!);

Miglior sonoro: Tarn Willers e Johnnie Burn (La zona d’interesse);

Migliori effetti speciali: Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi, Tatsuji Nojima (Godzilla Minus One);

Migliore scenografia: James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek (Povere creature!);

Miglior canzone originale: What Was I Made For?, Billie Eilish (Barbie);

Migliore colonna Sonora: Ludwig Göransson (Oppenheimer);

Miglior cortometraggio: La meravigliosa storia di Henry Sugar;

Miglior cortometraggio di animazione: War is over;

Miglior cortometraggio documentario: The Last Repair Shop.

In aggiornamento