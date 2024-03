Fonte: IPA Vanessa Hudgens incinta agli Oscar 2024

Tanti i divi sul red carpet degli Oscar 2024, come da tradizione al Dolby Theatre. Spazio anche per l’attrice e cantante Vanessa Hudgens, che ha celebrato le sue nozze con Cole Tucker lo scorso dicembre.

Impossibile vederla non sorridente in quest’occasione, avendo annunciato al mondo la sua gravidanza. La sua dolce metà non fa parte del mondo dello spettacolo, bensì di quello sportivo. È infatti un giocatore di baseball professionista, più giovane di lei di otto anni.

Vanessa Hudgens sul red carpet

Gli Oscar 2024 hanno accolto sul red carpet più importante dell’anno una Vanessa Hudgens raggiante. Ha scelto di condividere con il resto del mondo la splendida notizia, mostrandosi sorridente nel suo attillatissimo look total black.

Fonte: IPA

Abito completamente nero, come detto, con maniche lunghe, arricchito da una collana in oro bianco Chopard, così come il resto dei preziosi indossati. Intorno al suo collo spazio anche per un diamante giallo a goccia splendido. Un look semplice e, al tempo stesso, preziosissimo, con orecchini e anelli che sono parte della collezione Haute Joaillerie.

Una relazione felice

Non soltanto una sfilata dinanzi ai fotografi per Vanessa Hudgens, ma anche un ruolo da conduttrice. Ha infatti presentato il Red Carpet Show, al fianco di Julienne Hough, attrice e ballerina di Dancing With the Stars.

Questa è la prima gravidanza per l’attrice e cantante, finita al centro di rumor lo scorso ottobre 2023, proprio in relazione al suo essere incinta. Lei ha voluto tutelare il più possibile la propria privacy, scagliandosi in seguito contro il sistema che opprime chiunque abbia raggiunto la notorietà: “Sono andata al mio addio al nubilato e ho pubblicato un video. Subito si è riempito di commenti che sostenevano fossi incinta”.

Fonte: IPA

È riuscita nell’impresa, non facile, di dare l’annuncio con i suoi tempi e modi, com’è diritto di tutte le donne. Parlando di rispetto della privacy, ha dimostrato quanto sia un tema importante per lei con un matrimonio blindatissimo celebrato in Messico. Il coronamento di un sogno d’amore, dopo tre anni di relazione.

In molti hanno commentato la notizia delle sue nozze con dei riferimenti all’attore Austin Butler. I due sono infatti stati una coppia dal 2011 al 2020. Per quasi un decennio non sembrano essere stati sul punto di convolare a nozze, il che ha generato rumor sullo stato della loro relazione.

Pochi giorni fa la Hudgens redarguiva tutti: “Non fate supposizioni su tutti gli aspetti della vita, ma soprattutto non fatele sul corpo delle donne”. Il fatto che in questo caso i rumor fossero fondati non vuol dire, infatti, che il gioco al massacro abbia un senso. Dinanzi a tali dichiarazioni, dunque, il fatto che si sia presentata con quest’abito, desiderosa di annunciare al mondo la nascita del suo bambino, è stato ancor più sorprendente.

Fonte: IPA

In riferimento a Butler, chiaramente, un insider a spiegato a Us Weekly: “Cole la tratta meglio di ogni altro ragazzo con cui sia stata. Sono davvero felici. Con il matrimonio e un bambino Vanessa è pronta per la fase successiva della sua vita”.