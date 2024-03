Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Michelle Pfeiffer, Zendaya e Charlize Theron

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, stando all’orario italiano, si terrà la 96esima edizione degli Oscar, ovviamente presso il Dolby Theatre dell’Ovation Hollywood di Los Angeles. Conduttore di quest’anno sarà Jimmy Kimmel, alla sua seconda avventura consecutiva su questo complesso palco.

Non sarà però da solo, anzi. Un gran numero di stelle troverà spazio per presentare i vari premi di serata. Ci saranno discorsi, momenti comici, musicali e, di certo, qualcosa di non previsto, come sempre alla consegna delle celebri statuette.

Tralasciando per un attimo le donne in corsa per tale riconoscimento prestigioso, diamo uno sguardo a quelle che saliranno sul palco di certo, da programma.

Oscar 2024, tutte le donne sul palco

Il numero di donne sul palco degli Oscar 2024 sarà elevato e la speranza è che a quelle previste in scaletta possano aggiungersene svariate anche per il ritiro di un premio.

Prenderanno parte all’evento Michelle Yeoh, che ha fatto la storia con il suo Oscar, assegnato per la prima volta a una donna asiatica con un ruolo da protagonista. Ci sarà anche Jamie Lee Curtis, che nel 2023 ha vinto una statuetta come miglior attrice non protagonista.

Spazio poi alle star del film Wicked, in uscita a novembre 2024. Si tratta di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Quest’ultima pronta al suo grande debutto da attrice vera, dopo aver preso parte a diverse pellicole con dei cameo (l’ultimo in Don’t Look Up).

Fonte: IPA

Non è da escludere poi una sorpresa a tema Barbie. Sappiamo che Ryan Gosling si esibirà sul palco, cantando I’m Just Ken ma, considerando le sue parole di delusione e supporto per le scelte relative a Greta Gerwig e Margot Robbie, potrebbe avere un asso nella manica dedicato a loro.

Fonte: IPA

Il numero di donne già vincitrici di un Oscar sul palco sarà enorme, ed ecco un lungo elenco:

Jessica Lange (Tootsie, Blue Sky);

Lupita Nyong’o (12 anni Schiavo);

Regina King (Se la strada potesse parlare);

Jennifer Lawrence (Il lato positivo);

Rita Moreno (West Side Story);

Octavia Spencer (The Help);

Sally Field (Norma Rae, Le Stagioni del cuore);

Mary Steenburgen (Una volta ho incontrato un miliardario);

Charlize Theron (Monster).

Fonte: IPA

Come potevano mancare due membri del cast di Dune 2, in questo caso Zendaya e Anya-Taylor Joy, protagonista anche del prequel Furiosa: A Mad Max Saga. Come detto, però, il numero di attrici quest’anno sarà davvero considerevole. Completano l’elenco Michelle Pfeiffer, Catherine O’Hara, Melissa McCarthy, Issa Rae ed Emily Blunt.

Oscar 2024, chi vincerà

Le scommesse sono già partite da tempo per la serata degli Oscar 2024 e ora si attende con ansia di scoprire chi tornerà a casa con delle statuette. Comunque andrà sarà un successo? Non proprio, comunque andrà ci saranno polemiche, sarebbe il caso di dire.

Viene dato come strafavorito Oppenheimer, anche se potrebbe esserci una clamorosa sorpresa in favore di Anatomia di una caduta. Una prospettiva che, se dovesse verificarsi, farebbe scattare le proteste per un presunto “voto politico”. Ad ogni modo il film di Christopher Nolan vanta ben 13 nomination e di certo farà incetta di premi. Ecco i nostri pronostici: