Grande attesa per la 96esima edizione dei Premi Oscar: una serata che si è tenuta, come di consueto, al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra sfilate sul red carpet, premi più e meno prevedibili e situazioni di comicità e grande commozione, ecco i momenti più iconici della serata degli Oscar 2024.

Oscar 2024, i momenti migliori della serata

Non solo grande gioia e commozione per Emma Stone, Cillian Murphy e tutti gli altri protagonisti della cerimonia. Gli Oscar 2024 hanno regalato grandi momenti di ilarità e qualche lacrima: eccone alcuni.

Vanessa Hudgens bellissima sul red carpet

Tra le star che hanno varcato la porta del Dolby Theatre sfilando sul red carpet una menzione d’onore va a Vanessa Hudgens, che dopo essere convolata a nozze con il compagno Cole Tucker in una blindatissima cerimonia, ha scelto di presentarsi alla serata raggiante, in un look total black, sfoggiando un bellissimo pancione.

Una notizia bellissima per i fan della cantante, che dopo il matrimonio riservato possono gioire con la reginetta di High School Musical per l’arrivo del suo primogenito.

Ryan Gosling canta “I’m Just Ken”

Nonostante il film Barbie non abbia ottenuto tutti i premi per cui era stato candidato, Ryan Gosling è riuscito a portare una ventata di rosa difficile da dimenticare. Un completo fucsia in vero stile Barbie per cantare Im’ Just Ken, canzone candidata e molto amata dal pubblico.

Circondato da ballerini in smoking nero, Gosling ha regalato ai presenti e agli spettatori a casa una performance esilarante, chiusa dalla presenza a sorpresa sul palco di Slash, che lo ha accompagnato nella parte finale del brano. Un momento che, nonostante non abbia portato I’m Just Ken alla vittoria del premio per la migliore canzone originale (vinta comunque da Barbie con What Was I Made For?) ha sicuramente reso Gosling indimenticabile ancora una volta.

Il commovente discorso di Da’Vine Joy Randolph

Il primo premio della serata è andato a Da’Vine Joy Randolph, l’attrice di Holovers che ha portato a casa il riconoscimento come Migliore attrice non protagonista. Salita sul palco incredula, Da’Vine Joy Randolph si è lanciata in un discorso molto commovente.

“Dio è così buono. Ringrazio tutte le persone che sono state sulla mia strada e sono state lì per me” menzione d’onore alla madre, che pare essere stata la prima a credere in lei e a spingerla verso la carriera come attrice.

Messi guest star

Tra i tanti attori e attrici protagonisti di questa 96esima edizione degli Oscar, uno ha sicuramente rubato l’attenzione del pubblico più degli altri. Si tratta di Messi, il cane che ha preso parte ad Anatomia di una caduta, seduto tra le prime file del teatro.

Una presenza sottolineata anche da Kimmel, presentatore della serata, durante il suo discorso di apertura: “Messi, che anche se è un cane, potrebbe aver dato la performance dell’anno in Anatomy of a Fall”. Messi è il cane Snoop nel film della regista francese Justine Triet: una presenza decisiva, che la regista ha voluto sottolineare: “Non volevo che fosse un semplice accessorio, è un personaggio reale e allo stesso tempo è l’ombra e lo sguardo di Daniel (il bambino protagonista, ndr), perché Daniel non poteva vedere e il cane, ovviamente, può vedere, ma non può parlare”.

Sean Lennon, gli auguri a Yoko Ono

Durante la premiazione del Miglior cortometraggio d’animazione, vinto da War Is Over!, Sean Ono Lennon, figlio di Yoko Ono e John Lennon, si è preso qualche momento per salutare e ringraziare la madre in occasione della festa della mamma.

“Grazie, voglio solo dire rapidamente che mia madre ha compiuto 91 anni questo febbraio e oggi è la festa della mamma nel Regno Unito, quindi tutti potrebbero dire, Buona festa della mamma, Yoko?” Una richiesta subito accolta dal pubblico.

Billie Eilish commuove tutti

Billie Eilish è stata artefice di un altro grande momento di commozione della serata. La cantante è salita sul placo degli Oscar per cantare What was I made for?, canzone vincitrice della categoria Miglior canzone originale e contenuta nella colonna sonora di Barbie.

Un momento bellissimo, che ha visto il pubblico commuoversi e regalare alla cantante una standing ovation. Billie Eilish, insieme al fratello Finneas O’Connell, si è portata a casa l’ambitissima statuetta dorata, diventando a 22 anni l’artista più giovane ad aver vinto 2 Oscar. Un premio che ha voluto dedicare ai genitori, Greta Gerwig, Margot Robbie e le amichette con cui da bambina giocava con le Barbie.

John Cena nudo sul palco

Mentre le star più attese si sono impegnate per scegliere e sfoggiare l’outfit migliore per rappresentarli durante la notte degli Oscar, qualcuno ha deciso di presentarsi in versione molto più minimal. È così che, durante la premiazione per i migliori costumi, John Cena è salito sul palco completamente nudo, coprendosi solo con una busta.

Una gag ideata insieme a Jimmy Kimmel: John Cena è apparso nascosto dietro una colonna per poi arrivare in centro al palco come mamma lo ha fatto. Un riferimento ironico legato a quando, nel 1974, uno streaker (l’insegnante statunitense Robert Opel) sorprese David Niven che stava per annunciare il premio per miglior attore non protagonista.

Emily Blunt e Ryan Gosling su “Barbenheimer”

Ryan Gosling è stato protagonista di un altro momento di ilarità, questa volta insieme alla collega Emily Blunt. I due, saliti sul palco per annunciare una clip dedicata agli stunts di Hollywood, hanno scherzato sul fenomeno Barbenheimer lanciandosi qualche frecciatina.

La Blunt, scherzando, ha colpito l’iconico Ken sottolineando che i premi vanificano la rivalità tra i due film: “È ora di mettere sotto al tappeto tutto, anche perché non c’è stata nessuna rivalità se poi vediamo la stagione dei premi”. Non è stato da meno Gosling, che ha saputo rispondere per le rime: “È vero, voi ragazzi state andando molto bene, congratulazioni, ma penso di aver capito perché l’hanno chiamato Barbenheimer e non l’hanno chiamato Oppenbarbie. Penso che voi ragazzi siate alla fine perché avete cavalcato le code di Barbie per tutta l’estate”.