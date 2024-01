Fonte: IPA Ryan Gosling e Margot Robbie

Con l’annuncio dei candidati per la notte degli Oscar 2024 è iniziata ufficialmente la frenesia tipica di quando si aspetta un evento di enorme portata: la scelta dei candidati ha portato gioia e stupore, ma anche qualche piccolo malumore. È il caso delle nomine riguardanti Barbie, il film cult che ha fatto parlare di sé per tutto il 2023 diventando un caso cinematografico importantissimo. Questo però pare non sembra essere abbastanza per gli Oscar, che non hanno incluso la regista Greta Gerwing e Margot Robbie all’interno delle candidature per miglior regista e migliore attrice protagonista. Una questione che ha lasciato molti senza parole, in particolare Ryan Gosling.

“Oscar 2024”: Ryan Gosling sull’esclusione di Robbie e Gerwing

È un momento di enorme orgoglio per Ryan Gosling, che grazie alla sua meravigliosa interpretazione di Ken nel film Barbie è riuscito a entrare tra i candidati per il premio come miglior attore non protagonista degli Oscar 2024. Un riconoscimento che però lascia un velo di delusione pensando alle sue colleghe Margot Robbie e Greta Gerwing, compagne di successo per un film senza precedenti. Le due non sono infatti riuscite a ricevere le candidature per le categorie di miglior attrice e miglior regista, nomine che, visto l’hype ricevuto da Barbie, sembravano essere scontate.

Fonte: IPA

Un avvenimento che ha lasciato sconcertato anche lo stesso Ryan Gosling, che parlando delle colleghe ha voluto spendere parole bellissime: “Non c’è Ken senza Barbie, e non c’è film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili di questo film storico e celebrato a livello globale. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque nel film senza il proprio talento, grinta e genio.” L’attore ha poi sottolineato che dire di essere deluso per questa mancata nomina sarebbe un eufemismo.

“Contro ogni previsione con nient’altro che un paio di bambole senza anima, scarsamente vestite e fortunatamente senza cavallo, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri candidati molto meritevoli.” ha continuato. C’è comunque da dire che Barbie si difende molto bene a livello di candidature considerando che detiene 8 nomine totali. Nonostante questo, le mancate presenze di pilastri come Robbie e Gerwing non sono passate inosservate.

Oscar 2024: Ryan Gosling onorato di aver interpretato Ken

Nonostante la delusione per le colleghe, Ryan Gosling si è visto felice e onorato per la sua candidatura come miglior attore non protagonista. “Sono estremamente onorato di essere nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno di così tanti grandi film. E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia per aver interpretato una bambola di plastica di nome Ken” ha detto in una dichiarazione, congratulandosi poi con America Ferrera per la sua candidatura come miglior attrice non protagonista dopo il premio ricevuto ai Critics Choice Awards. Non resta che aspettare la notte degli Oscar e scoprire se, nonostante le critiche mosse in difesa di Robbie e Gerwing, Barbie riuscirà a vincere nelle numerose categorie in cui è stato candidato confermandosi un capolavoro del 2023.