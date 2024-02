Oscar 2024, Margot Robbie esclusa: la reazione alle mancate candidature

Fonte: IPA Margot Robbie

Le mancate candidature di Margot Robbie e Greta Gerwing alla notte degli Oscar 2024 hanno innalzato non poche polemiche e perplessità nel mondo del cinema e non solo. Un disappunto che, però, pare non risuonare in Margot Robbie: il volto di Barbie non sembra essere rimasta delusa dal non vedere il suo nome tra la rosa di candidati come Miglior attrice protagonista.

Margot Robbie sulla mancata candidatura agli Oscar

Un film iconico e importante come Barbie è sicuramente uno dei più gettonati per ciò che riguarda premi e riconoscimenti all’interno dell’industria cinematografica. È anche per questo motivo che la mancata candidatura della protagonista Margot Robbie e della regista Greta Gerwing ha lasciato senza parole non solo i fan del lungometraggio, ma anche molti colleghi dell’attrice. Non fa eccezione Ryan Gosling, il Ken del film, che si è detto molto deluso dalla scelta. Molto meno sorpresa è stata invece la diretta interessata, che ha voluto dire la sua cercando di spegnere le polemiche.

Durante un incontro con il sindacato degli attori, Margot Robbie ha risposto alla questione delle nomination in modo pacato e sportivo:“Non c’è modo di essere tristi quando si sa di essere così fortunati. Ovviamente penso che Greta avrebbe meritato una nomination come regista, perché quello che ha fatto è una cosa che capita una sola volta durante una carriera e una volta nella vita. Sono oltremodo estasiata per le otto nomination, è una cosa pazzesca. Ci siamo proposti di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse una sorta di impatto. E lo ha già fatto molto di più di quanto non potessimo immaginare. E questa è davvero la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo.”

Fonte: IPA

Una risposta molto diplomatica, che sottolinea comunque quando Gerwing meritasse un riconoscimento. L’attrice ha poi voluto ringraziare in fan: “Le reazioni delle persone al film sono state la più grande ricompensa di tutta questa esperienza. Che si tratti di vedere cosa scrivono le persone online, o anche solo di vedere quanto rosa vedo in questa stanza in questo momento… non ho mai preso parte a qualcosa del genere. Non così. Ho fatto cose legate ai fumetti e questo ha avuto un grande impatto, ma questo mi è sembrato molto diverso. Sembra ancora molto diverso. E non riesco a pensare a un momento in cui un film abbia avuto questo effetto sulla cultura. Ed è fantastico essere nell’occhio del ciclone.”

Le candidature di “Barbie” agli Oscar

Nonostante l’esclusione delle nomination di Robbie e Gerwing, Barbie continua a macinare consensi e successi. Lo dimostrano le 8 candidature alla notte degli Oscar che si sommano alle 6 vittorie ai Critics Choice Awards e ai 2 premi dei Golden Globes 2024.

Ora, Barbie potrà comunque gareggiare tra i grandi della cinematografia del 2023 agli Oscar con le nomination per Miglior film, Miglior sceneggiatura adattata, Miglior attore non protagonista a Ryan Gosling, Miglior attrice non protagonista ad America Ferrera, Migliori costumi, Miglior scenografia e due per la Miglior canzone originale. Comunque vada la serata una cosa è certa: Barbie è diventato un caso, essendo l’unico film da un miliardo di dollari diretto da una donna e superando tutti i film al botteghino ottenendo 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.