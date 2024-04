Gaia e Mida ancora vicini, cos’è successo tra i due ad Amici 2024

Fonte: Getty Images Maria De Filippi, conduttrice di "Amici 2024"

Nuovi piccoli grandi problemi di cuore all’interno della scuola di Amici: dopo la fine della loro relazione, Gaia e Mida sembrano comunque non riuscire a stare lontani. Che siano questioni irrisolte e ancora da chiarire o un possibile ritorno di fiamma, il cantante e la ballerina concorrenti della ventitreesima edizione del talent show si sono ritrovati vicini ancora una volta, scatenando preoccupazione e polemiche da parte di alcune compagne e colleghe.

Mida e Gaia vicini: cosa è successo ad “Amici 2024”

Erano state una delle coppie più seguite del programma: poi, l’amore tra Mida e Gaia De Martino è arrivato al capolinea. Una scelta, quella di prendere strade sentimentali separate proprio prima dell’inizio della fase serale e nonostante fossero ancora entrambi all’interno della scuola di Amici, che ha sconvolto e sembra essere ancora molto dura da digerire e portare avanti. È così che, in un Daytime, tra i due è sembrato esserci un nuovo, seppur pallido, riavvicinamento.

Prima di andare a dormire, Mida, seduto in cucina, ha chiesto a Gaia di raggiungerlo chiedendole se avesse piacere di ascoltare le modifiche del pezzo che dovrà portare nella prossima puntata del serale. La ballerina ha accettato e, mentre i due si sono seduti uno accanto all’altro, in giardino Lil Jolie e Lucia Ferrari si sono accorte della loro conversazione, lasciandosi andare a qualche commento negativo: “Ma che sta facendo? Così è too much. Per quanto lo ignori, un giorno? Non lo vuole capire. Poi ci resta male lei.”

Lucia ha quindi deciso di entrare in cucina per provare a stemperare quell’avvicinamento: un momento teso, di imbarazzo, in cui Gaia ha provato a sedare il disappunto dell’amica. Meno diplomatico è stato Mida, che ha chiesto se fosse un problema parlare a Gaia dopo la loro rottura.

“Amici 2024”, la discussione tra Gaia e le ragazze

Tornate in stanza prima di andare a dormire, Gaia e le compagne tornano a commentare la situazione venutasi a creare in cucina. Le amiche, molto preoccupate per la ballerina e per la possibilità che possa illudersi ancora, provano a farle capire che il riavvicinamento potrebbe non essere una buona scelta: “Che ca*** senti a fare la sua musica? Così gli dici che è bravo e dai un altro boost al suo ego?”

Gaia però spiega di aver voluto evitare polemiche e litigi: “Mi ha chiesto di sentire la sua musica. Non volevo litigare. Se fosse stato pomeriggio, gli avrei detto di no. Avremmo litigato se avessi detto di no, stasera, e non mi andava.”

La replica di Lucia, però, è tagliente: “Però ti rendi conto che, nel momento in cui fai finta di niente, lui si sente a suo agio e poi inizierà ad avvicinarsi, a chiamarti Gugu, abbracciarti”. La ballerina, però, chiarisce di non vedere più Mida in ottica sentimentale, e che un ritorno di fiamma è fuori discussione. Pare quindi che tra i due possa nascere solo un’amicizia, portata dal sostegno per il serale. Una possibilità che, in ogni caso, non spegne le polemiche e il senso di protezione delle compagne.