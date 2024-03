Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Amici è il talent show più famoso di Canale 5. La scuola di talenti va in onda da settembre a maggio, seguendo due diverse fasi. Nella prima parte del programma televisivo, infatti, la puntata viene trasmessa di pomeriggio e i diversi alunni vengono seguiti dai loro professori come fosse in una vera scuola. In seguito, invece, i cantanti e i ballerini hanno la possibilità di accedere alla fase serale del talent show, che i telespettatori possono seguire nella prima serata di Mediaset e si tratta di un vero show musicale.

Quest’anno Amici andrà in onda il sabato, a partire dal 23 marzo 2024 e mostrerà al pubblico la sfida tra tre squadre diverse, capitanate dai vari insegnanti del talent show. A contendersi la vittoria quindici giovani artisti, divisi tra cantanti e ballerini.

I ballerini del serale di Amici 2023

Già da qualche settimana i professori di Amici avevano la possibilità di dare ai loro allievi la maglia del serale. La prima tra tutti gli insegnanti a sbilanciarsi in tal senso, però, è stata Alessandra Celentano che ha concesso subito la maglia d’oro a Dustin Taylor. Il ballerino è nato e cresciuto in Australia e ha dimostrato le sue grandi capacità ad Amici, fin dal primo giorno di scuola. Il talento della danza è amico di Isobel Kinnear, scoperta della scorsa edizione del programma televisivo. Insieme a lui, ha raggiunto la finale anche Marisol Castellanos, altra allieva di Alessandra Celentano, riconosciuta da tutti come particolarmente flessibile e con un fisico adatto a fare di lei una stupenda ballerina.

Molto difficile, invece, è stato il passaggio al serale di Nicholas Borgognoni, criticatissimo allievo di Raimondo Todaro. Il ragazzo per avere la maglia d’oro ambita ha versato molte lacrime e ha litigato con il suo professore, tanto da decidere di fare le valigie e lasciare la scuola. Proprio quando stava per andare via, però, Emanuel Lo ha deciso di prenderlo nella sua squadra e dargli la possibilità di andare al serale. Con lui anche Kumo, unico ballerino di hip hop, seguito proprio dal compagno di Giorgia. Il coreografo ha dato la maglia d’oro anche a Sofia Cagnetti rivelando che avrebbe voluto concederle questo privilegio fin da subito, e a Lucia Ferrari, talento italo-americano.

Raimondo Todaro, dal canto suo, ha portato al serale sia Giovanni Tesse, esperto di danze latine, che Gaia De Martinol, ballerina che nelle ultime puntate ha subito un infortunio.

I cantanti del serale di Amici 2023

Oltre ai ballerini, si esibiranno nel palco del serale di Amici 2023 anche tanti cantanti talentuosi. Rudy Zerbi ha deciso di far gareggiare in questa fase cruciale del programma televisivo Holden, figliastro di Laura Pausini, e Petit, alunno molto amato dal pubblico televisivo.

Anna Pettinelli, invece, schiererà nelle diverse puntate del talent show diversi alunni. Tra di loro Martina Giovannini, concorrente neo arrivata nel programma televisivo dalla grande voce. Anche Ayle ha staccato un biglietto per il serale in extremis, essendo l’ultimo alunno ad aver ricevuto ma maglia d’oro. Il ragazzo, anche se manca un po’ di tecnica canora, riesce a emozionare tantissimo i telespettatori con ogni sua performance. Anche Lil Jolie canterà al serale nella squadra della conduttrice radiofonica, dopo aver lasciato il suo professore Rudy Zerbi, proprio durante l’ultimo episodio pomeridiano del talent show.

Infine il gruppo di protagonisti della fase finale di Amici è completato dai due cantanti scelti da Lorella Cuccarini. Da un lato Mida, re delle classifiche con la sua Rossofuoco, dall’altro Sarah Toscano, una delle più giovani artiste in gara.