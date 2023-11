La nuova edizione di Amici è cominciata da oltre un mese e già stanno emergendo i primi talenti e le prime antipatie. I cantanti della scuola, in particolare, hanno già avuto la possibilità di pubblicare i loro singoli. Le canzoni sono state pubblicate nelle diverse piattaforme musicali alla mezzanotte del 7 novembre.

Amici: la canzone di Holden è “Dimmi che non è un addio”

Tra i cantanti di Amici 2023 più apprezzati dai professori di canto c’è Holden. L’allievo scelto da Rudy Zerbi si chiama, in realtà, Joseph Carta ed è il figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta. L’alunno della scuola viene ammirato anche da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che, di recente, ha dato un bel 9 all’artista. Il primo singolo di Holden s’intitola Dimmi che non è un addio e parla di un amore che sta finendo e della paura del distacco definitivo da chi si ama.

Non ignorerò la sorte

come fossero consigli

se nel buio che ci inghiotte

non sembriamo stare qui

e spero non mi cambierà

che l’aria poi mi ritoccherà

che scacci via un po’ dei miei guai

spero che lo capirai

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio

ora che

sono solo in un appartamento

tu bevi un cocktail

in un pub al centro

con il tempo svanirà ogni momento

dimmi che non hai paura adesso

tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

io sdraiato sul parquet

nel buio pesto

dimmi che non è un addio

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio

Amici: la canzone di Holy Francisco è “Tananai”

Holy Francisco è uno degli allievi di Amici 2023 più controversi. Scelto da Anna Pettinelli, le doti artistiche del cantante non sono molto apprezzate da Rudy Zerbi. Francesco Maria Guarnera, vero nome dell’artista, ha però già vinto una sfida giudicata da un arbitro esterno e ha un passato fatto di diversi singoli piuttosto apprezzati sui social. Ad Amici presenta in singolo Tananai dal ritmo orecchiabile e dal testo irriverente. Il titolo prende il nome dal famoso artista autore di Tango, citato anche nel testo.

Mi hai messo negli amici più stretti

E subito dopo foto delle tette

Speravo ci fossimo intesi

Ma non è stato così

Ho fatto il primo passo in Direct

Portiamo a spasso il cane

Poi la becco giù al mare

La tua che amica che mi stressa, la potevi non portare

Poi mi dici c’hai da fare

Ma io volevo scopa… papararapapapararapapaparara

Ma io volevo scopa… papararapapapararapapaparara

Mi hai rovinato l’estate con le tue cazzate

L’esame di merda, le cene pagate

ma io volevo scopa… papararapapapararapapaparara

Se mi porti dai tuoi

Sto con l’ansia e mi distrugge

Io mezzo sbronzo, poi, guardo tua madre

E non le tue unghie

Già mi immaginavo

i tuoi jeans lanciati a caso

io e te sopra il divano

E Tananai che canta tango

Allora ci ho provato

Mi sono avvicinato

Ma poi ho messo la mano

Ma io volevo scopa… papararapapapararapapaparara

Ma io volevo scopa… papararapapapararapapaparara

Amici: la canzone di Lil Jolie è “Follia”

Un’altra allieva di Rudy Zerbi, che occupa spesso le prime posizioni della classifica di canto, intera alla scuola, è Lil Jolie. L’artista campana, spesso protagonista di simpatiche gag con Maria De Filippi, ha presentato ai professori di Amici 2023 un singolo davvero particolare. Si tratta della canzone Follia, il cui testo è una lunga invocazione alla musa Calliope. Il pezzo ha coinvolto tanto il famoso produttore Zef da convincerlo a produrlo.

Ti guardo ballare nuda

Prima di andare a dormire

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Vizi scarnano ingenuità

Anche se ho un po’ di nostalgia

Seduzione, mentalità

Ma la prima poi non va via

Quasi un senso di sazietà

Mi regala la fantasia

Sono centro, eccentricità

Ruoto attorno alla mia follia

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia

Amici: la canzone di Matthew è “Fammi”

Matteo Rota si è presentato nella scuola di Amici con lo pseudonimo Matthew ed ha conquistato subito il favore di due insegnati. L’allievo, però, ha scelto di essere seguito da Rudy Zerbi. Nella scuola di Canale 5, l’artista ha già trovato l’amore e fa coppia fissa con la cantante Mew. Matthew ha pubblicato il suo primo singolo Fammi che parla di un amore difficile. Il protagonista ha ferito la sua amata, ma le chiede di riprovarci e di farlo innamorare.

Ho fatto a pezzi i tuoi occhi di diamante

soffri ti credo ma ritorni come le altre

hai sepolto tutti i miei peccati e ora

hai un ultimo colpo per uccidermi

fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni 90 fai ballare la notte la notte

fammi fammi fammi quello che ti piace fammi divertire con te

prima che passi la magia

tu fai ballare la notte su di me

forse siamo gli ultimi a nascondersi

come stelle sopra i monti siamo soli qui

da soli in una strada il Diavolo veste Prada

tu strappami la nostalgia

che non esiste il karma ma il cielo in una stanza

vorrei tu fossi casa mia mia

fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni 90 fai ballare la notte la notte

fammi fammi fammi quello che ti piace

fammi divertire con te

prima che passi la magia

tu fai ballare la notte su di me

fammi volare volare godere morire gridare gridare baciarti e sentire il mare il mare

fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni 90 fai ballare la notte la notte

fammi fammi fammi quello che ti piace fammi divertire con te

prima che passi la magia tu fai ballare la notte

Amici: la canzone di Mew è “Mercoledì mai”

Mew è la cantante di Amici forse più apprezzata da tutti i giudici esterni e dagli stessi professori della scuola. Seguita da Lorella Cuccarini, il vero nome dell’artista è Valentina Turchetto. Mew fa coppia fissa con il compagno di scuola Matthew e si presenta in puntata con un look davvero inconfondibile. La sua canzone Mercoledì mai ha un ritornello che rimane certamente in testa e parla della libertà di amare.

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

Mi sveglio con il mal di testa

prendo due Tavor che botta

penso a te

il sole dalla finestra

col primo raggio che passa

e siamo in tre, siamo in tre

torno quella sera con i lividi

semaforo rosso una sera di giovedì

mercoledì mai

e mentre ti riduco in cenere

ti abbraccio e fai da anti proiettile

ma

non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no, non sono una santa

Non so te

le tue labbra su di me

le voglio anche se sai

mercoledì mai

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no non sono una santa

mercoledì mai

Amici: la canzone di Mida è “Rosso Fuoco”

Mida è uno dei cantanti della nuova edizione di Amici che è stato scelto da Lorella Cuccarini. L’artista ha un vasto seguito sui social e, spesso, canta anche brani in spagnolo in quanto sua madre è venezuelana. Il singolo Rosso fuoco, proposto nella scuola di talenti, parla di un amore sensuale.

E ti scatterò una foto

Mentre balli tutta nuda

E i capelli nel vuoto

Verrà un pò fuori fuoco

Non importa

Tanto mi ricordo

Che sei bella come

Che sei bella come Roma

Hai due macchie sotto gli occhi

Verdi come la speranza

Che ti tocchi un po’ pensandomi

Però pensandoci

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti dirò che è rosso fuoco

Rosso fuoco

Rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

E non fare rumore

È rosso fuoco

Amici: la canzone di Petit è “Che fai”

Petit è stato scelto come alunno della scuola di Amici 2023 da Rudy Zerbi. Il cantante partenopeo ha dimostrato subito il suo talento cantando i suoi singoli ma anche delle cover, a volte in napoletano. Il cantante ha emozionato il pubblico anche per il suo corteggiamento spiegato alla compagna Marisol Castellanos, che, poi, ha capitolato. Il singolo Che fai parla delle emozioni di un amore giovanile. La canzone è stata prodotta da Takagi e Ketra.

Erano due ragazzi

Soli nella spiaggia

Lei di faccia lo guarda

Lui la bagna con l’acqua

Poi dopo ripassa

E ritorna col vestito (bianco)

Sembran gli anni ’90

Con la gonna larga

Io Petit

Lo sai che non cambio

Stanno bene senza stare accanto

Ma chiammam’ stase-e-e-er

Sto male si nun vie-vie-vie-vien

Me scriv nat vot

Cagnamm e parol

L’agg capit a ie-e-e-er

Poi si accende il club

Non pensarci da me

Tutte queste persone

Tutti sanno questo nome

Poi, pure quando piove

Non guardo le ore

Quando lei sta qua

Versa ancora un’altra dose

guardam int’ a l’uocchie

vir l’anima

mann rit semp mo nun chiagner

balla ingopp a lun

cambia pagina

poi m chied pecchè no

poi mi chier pecché

ma chiammam’ stase-e-e-er

sto male si nun vie-vie-vie-vien

me scriv nat vot

cagnamm e parol

l’agg capit a ie-e-e-er

tu rimm mo che fai-fai-fai-faij

nun chiedo come stai-stai-stai-staij

scrivimm nat storia

viv anima e ‘core

pecché mo t ne vai-vai-vai-vaij

Amici: la canzone di Sarah è “Touchè”

Sarah Toscano è una delle allieve di Lorella Cuccarini, all’interno della scuola di Amici 2023. La cantante non convince, però, Anna Pettinelli, che, spesso, la critica in puntata. L’artista ha presentato ai telespettatori il suo singolo Touchè dal testo semplice e dal ritornello molto orecchiabile.

Sognavo di essere felice su una barca in mezzo al mare

con uno sconosciuto e con la luna da staccare

non pensando a niente

ballando tra la gente

ma poi

ma poi ti ho conosciuto sotto sola a 30 gradi

cercavo una granita e tu mi hai rovinato i piani

e non penso a niente da quando hai detto che non serve

è una questione di karma

io devo mantenere la calma

ma perdo il punto della situa e vado in confusione

come non succede da un po’

no no no

non mi esci più dalla testa fuori

e non capisco perché

io ti ritrovo ogni volta che aspetti bussando alla porta

ma no no no

non posso più toglierti dalla testa ormai

un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet

per un rosa non ci riesco a cancellarti, touché

giravi per la strada mano a mano con sofia

me l’ha detto giulia

che gliel’ha detto maria

è una questione di karma

tu devi mantenere la calma

se perdi il punto della situa e se vai in confusione

come non succede da un po’

no no no

non mi esci più dalla testa fuori

e non capisco perché

io ti ritrovo ogni volta che aspetti bussando alla porta

ma no no no

non posso toglierti più dalla testa ormai

un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet

per un rosa non ci riesco a cancellarti, touché

Amici: la canzone di Stella è “Venere”

Anna Pettinelli ha scelto Stella Cardone come sua allieva nella scuola di Amici. La diciasettenne ha delle grandi doti vocali ma, ogni tanto, viene attaccata da Rudy Zerbi per problemi d’interpretazione. Nel momento in cui doveva presentare il suo nuovo singolo Venere, l’artista non è riuscita a cantare e ha interrotto per ben due volte l’esibizione, scappando fuori dallo studio televisivo.

Solo

pensavo di averti perso per sempre

E invece sbagliavo

nel bene e nel male

nulla è per sempre

Io non ci stavo

a darti ragione tutte le volte

pensavi di essere forte

sei così fragile

ti faccio una foto

perché tu possa vedere quello che vedo

si bagna il mio sguardo e iniziamo da capo

si bagna il mio sguardo e iniziamo da capo

Se non ricordo chi sono

metto a fuoco da lontano

E sembra facile a dirsi, a dirsi

Vorrei stringerti forte e non sentire dolore

Non sentire dolore

Non sentire te

Non ho più una scusa da difendere

Sei una scena muta da non ripetere

Se mi dai solo guai, provi a spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

È la mia natura non te la prendere

Sotto la stessa luna non puoi competere

Tu mi dai solo guai, provi a spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

Sogno

di rincontrarti un giorno dall’altra parte del mondo

Senza le cose che ci hanno ferito portandoci a fondo

Mi porterai a bere e sarà diverso

Siamo più simili adesso

Ti vuoi nascondere

Per non sentire dolore

Non sentire te

Non ho più una scusa da difendere

Sei una scena muta da non ripetere

Se mi dai solo guai, provi a spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

È la mia natura non te la prendere

Sotto la stessa luna non puoi competere

Tu mi dai solo guai provi a spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere, Venere

(Venere, Venere)

Quella voglia di arrivare fino a Venere

(Venere, Venere, Venere)

Quella voglia di arrivare fino a Venere, Venere