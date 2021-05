Damiano dei Maneskin sbarca al cinema: sarà nel cast di Crudelia

editato in: da

Damiano David, inconfondibile e sensuale voce dei Maneskin, sarà nel cast di Crudelia, il film diretto da Craig Gillespie con protagonista Emma Stone che racconta la giovinezza della cattivissima Crudelia De Mon, in uscita nelle sale italiane il 26 maggio. Le prime immagini diffuse sui social stanno letteralmente facendo impazzire i fan della rock band romana.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus con il brano rock Zitti e Buoni, seguito dall’uscita dell’album Teatro d’Ira Vol.I (già Disco d’Oro), il successo dei Maneskin sembra proprio inarrestabile. Come annunciato sui canali social ufficiali della Disney, Damiano e la collega Victoria De Angelis (bassista della band) faranno parte del cast vocale di Crudelia:

Damiano e Victoria dei Måneskin sono pronti ad entrare in scena accanto a #Crudelia! 💥 I due artisti hanno prestato la voce per un cameo nel nuovo live action Disney, in cui ascolterete anche la voce inconfondibile di Damiano nel celebre brano I Wanna Be Your Dog, nella Fashion Story ispirata alla canzone! 🎵

Damiano, che di recente ha svelato il nome della sua bellissima fidanzata, avrà un doppio ruolo nel film, ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta. Il cantante presterà la sua voce a Jeffrey, l’assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) interpretato da Andrew Leung, e ad Artie, proprietario di un negozio di abiti vintage di Portobello Road interpretato da John McCrea. Proprio per quest’ultimo potremo sentire la splendida voce di Damiano in alcuni versi di I Wanna Be Your Dog, che Artie interpreta durante una sfilata.

Anche per Victoria ci sarà un importante spazio nel film. La bassista dei Maneskin, infatti, doppierà la fashion reporter Anita Darling, amica d’infanzia della protagonista Estella (poi Crudelia) e interpretata dall’attrice Kirby Howell-Baptiste.

In attesa del loro esordio cinematografico, i Maneskin si preparano all’attesissimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà presso l’Ahoy Arena di Rotterdam dal 18 al 22 maggio. Proprio la finale sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 sabato 22 maggio a partire dalle 20.30, con il commento live di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

I Maneskin, in quanto vincitori di Sanremo 2021, rappresenteranno l’Italia in una gara all’ultima performance che vedrà esibirsi un totale di 33 artisti provenienti da tutta Europa. Per l’occasione, però, la band romana ha dovuto modificare il testo di Zitti e Buoni, conformandolo al regolamento della manifestazione che prevede una lunghezza massima di tre minuti e l’assenza di parolacce.