Sanremo 2021, la finale: le parole di Giovanna Botteri un inno alla vita

Sanremo 2021, i look del 6 marzo: quinta serata

Il Festival di Sanremo 2021 giunge al suo gran finale. Un’ultima puntata che si preannuncia ricca di emozioni, ma soprattutto all’insegna della musica, come sempre protagonista della kermesse che premia la canzone italiana. E infatti i protagonisti sono proprio i 26 Big selezionati da Amadeus, al suo secondo “mandato” da direttore artistico che ha scelto di dare spazio a un’ampia varietà di generi e stili, portando sullo storico palcoscenico dell’Ariston molti nomi amatissimi dai giovani.

Mano sul cuore per l’Inno di Mameli. Ad aprire la scaletta della quinta serata del Festival è la Banda della Marina Militare Italiana diretta dal Maestro Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, uno dei più antichi complessi bandistici militari e grande orgoglio del nostro Paese. Un grande omaggio all’Italia e alla musica, nel pieno spirito del Festival della Canzone Italiana. Uscendo sulle note dell’Inno del Reggimento San Marco, i Maestri della Banda riempiono una platea tristemente rimasta vuota quest’anno all’Ariston per via delle restrizioni anti-Covid. Un suggestivo regalo per tutto il pubblico della 71esima edizione del Festival.

Via al televoto, ma soprattutto via alla gara che entra subito nel vivo con l’esibizione di Ghemon e la sua Momento Perfetto, seguito dalla splendida Gaia con il brano Cuore Amaro e Irama con la sua La genesi del tuo colore ma solo in video, causa isolamento da Covid. A salire sul palco dell’Ariston, poi, è Gio Evan con Arnica, questa sera in un elegante spezzato bianco e nero.

Dopo l’esibizione dei primi quattro Big in gara Amadeus annuncia finalmente Fiorello, la sua immancabile spalla sanremese. Lo showman siciliano, come preannunciato, dedica un meraviglioso omaggio a Little Tony, pietra miliare della musica italiana che ha calcato le scene dell’Ariston moltissime volte. Giacca rossa con le immancabili frange, Fiorello delizia il pubblico con La spada nel cuore, Mare profumo di mare, Cuore Matto, Riderà e altri grandi successi del cantante.

Fiorello poi “bacchetta” Amadeus per la dichiarazione in conferenza stampa sulla non-conduzione della prossima edizione del Festival. Da qui, però, l’augurio dello showman: “Questa platea l’anno prossimo deve essere piena di gente. Pure in mezzo all’Orchestra ci devono essere persone che mangiano e fanno cose. Anche fuori pieno di gente fuori dall’Ariston. Però deve andare male”. Una chiosa, come sempre, tutta da ridere.

Splendida come sempre, Serena Rossi scende la scalinata del Festival con una classe innata. Reduce dal grandissimo successo di Mina Settembre, la Rossi si prepara a tornare in tv con il programma La Canzone Segreta e a tal proposito coinvolge Amadeus in una romantica dedica musicale. L’attrice incanta il pubblico (e il conduttore, visibilmente emozionato) intonando A te di Jovanotti. Un gesto dolce e un bel regalo per il pubblico del Festival.

“Una grande signora della musica che con la sua voce unica continua ancora a regalarci emozioni”, così Amadeus presenta la grandissima Ornella Vanoni. Regina indiscussa dell’Ariston, Ornella scende le scale con classe ed eleganza, accompagnata da Fiorello e avvolta in un abito total black. “Io penso che ci sia lo stesso l’emozione, anche se non c’è il pubblico”, ha detto la cantante. “L’emozione è uguale, il pubblico non c’è qui ma c’è oltre, e molto”. Divertente e ironica, come sempre, la personalità prorompente della Vanoni lascia spazio alla musica e alla sua grande voce: Una ragione di più, La musica è finita, Mi sono innamorato di te, Domani è un altro giorno. Da brividi.

Ma dopo il passato, lo sguardo si rivolge al presente: Francesco Gabbani al pianoforte accompagna la Vanoni in Un sorriso dentro al pianto, primo estratto dal nuovo album Unica. Gabbani, autore del testo insieme a Pacifico, torna sul palco dell’Ariston dopo la vittoria al Festival nel 2017 con Occidentali’s Karma e la partecipazione nel 2020 con il brano Viceversa.

“Caro amico ti scrivo, così mi rilasso un po’”, Giovanna Botteri esordisce sul palco dell’Ariston citando i celebri versi di Lucio Dalla. Amadeus ricorda l’attività da inviata della giornalista, che ha vissuto il dramma della guerra da vicino, raccontando con grazia qualcosa che sembra sempre troppo lontano. Tailleur nero con un tocco brillante, la Botteri è splendida nella sua semplicità. “Il calore che senti, quel cuore che batte ti dà la forza, il coraggio di non sentirti più solo”, le parole della giornalista sono un inno al futuro. Quello di cui ci sentiamo privati, ma che torneremo a conquistare giorno dopo giorno.