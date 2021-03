Sanremo 2021, Willie Peyote contro Renga: Ambra Angiolini lo difende

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 6 marzo: quinta serata

Willie Peyote attacca Francesco Renga dopo la sua esibizione a Sanremo 2021 e Ambra Angiolini difende l’ex compagno. Dopo l’incoronazione dei Maneskin come vincitori del Festival condotto da Amadeus e Fiorello, sono sorte alcune polemiche che hanno coinvolto Renga ed Ermal Meta.

A scatenarle le dichiarazioni del rapper Willie Peyote che nel corso di una trasmissione su Twitch ha criticato aspramente i colleghi. “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha ca***o sul microfono stasera. Ad un certo punto sembrava Aiello”. Il rapper non ha risparmiato nemmeno Ermal Meta: “Non si meritava per niente il primo posto. Già che stai cantando Caruso nel giorno di compleanno di Lucio Dalla, è una scelta ruffiana. Lui canta bene nessuno glielo toglie, ma in confronto Annalisa è un vulcano in eruzione”.

Frasi molto forti a cui sono seguite delle reazioni. Ermal Meta ha deciso di replicare sui social: “Caro Willie Peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso – ha scritto il cantante di Sanremo 2021 -. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”. Francesco Renga invece ha scelto di rimanere in silenzio. In sua difesa è intervenuta Ambra Angiolini. “Gli altri fanno i par****i o ca***o sui microfoni – ha scritto l’attrice, riferendosi a Willie Peyote -, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”.

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno vissuto un’intensa storia d’amore, durata dal 2004 al 2015. La coppia ha avuto due figli Jolanda e Leonardo a cui entrambi sono molto legati. Nonostante l’addio, l’attrice e il cantante ancora oggi hanno un ottimo rapporto. Ambra ha scelto di rimanere a vivere a Brescia con i figli, per stare vicino a Renga e gli ex abitano a poca distanza uno dall’altro. L’amore infatti si è trasformato in amicizia, rispetto e sostegno. Ambra è legata a Massimiliano Allegri, conosciuto nel 2017, mentre Renga è fidanzato con Diana Poloni.