Fiorello e Amadeus, il bellissimo abbraccio su Instagram del dietro le quinte

Amadeus e Fiorello sono due amici veri, due che possono definirsi fratelli, di quelli con cui condividi un legame che va al di là del sangue, che si rinforza col tempo.

E il legame dei due mattatori del Festival di Sanremo, dopo due edizioni della manifestazione, si è senza dubbio rinforzato, specie dopo quest’ultima, portata avanti tra mille difficoltà e con le consuete, immancabili, polemiche.

Ma insieme sono riusciti a farsi forza l’un l’altro, tirando dritto e divertendosi sempre. E ora, per loro, è il momento di staccare la spina, almeno per qualche giorno (non prima dell’ultima conferenza stampa di rito con i saluti e i convenevoli che si convengono). A sugellare però il potere di questo legame è un’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di Amadeus e Giovanna Civitillo, che ritrae i due amici che si abbracciano, in quella che con tutta probabilità è la sala ristorante dell’hotel tre stelle a due passi dall’Ariston in cui hanno soggiornato per tutta la durata della kermesse.

Nello scatto, realizzato dalla moglie di Amadeus, i due si abbracciano con vigore. Occhi chiusi, mani fortemente aggrappate l’uno alle spalle dell’altro, in un momento che sembra eterno e da cui è possibile percepire tutto lo sfinimento e allo stesso tempo la soddisfazione di aver portato a termine una missione.

Una missione che sembrava disperata e che ha dovuto superare diversi momenti di difficoltà, non solo negli ultimi cinque giorni, ma soprattutto nelle settimane precedenti, quando si è passati dal pensare di tenere pubblico e addetti ai lavori su una nave da crociera all’adottare dei figuranti fino alla scelta di non avere nessuno in platea, cosa che ha reso particolarmente complesso il lavoro della regia e degli stessi conduttori, abituati a poter rifiatare ogni tanto salutando amici e ospiti accorsi all’Ariston.

Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. E anche se questo è stato un Festival leggermente sottotono (come poteva non esserlo?), non si può recriminare nulla ad Amadeus e Fiorello, soprannominati dal profilo Instagram ufficiale di Sanremo gli Amarello. Quindi, proprio come ha scritto Giovanna nella didascalia della foto, non ci resta che dire: grazie.