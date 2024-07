Fonte: Getty Images Josè, Amadeus e Giovanna Civitillo

Il suo destino era scritto fin dalla nascita. Dopotutto, cosa avrebbe potuto fare un ragazzo il cui nome si ispira a quello di Mourinho? E così, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, sta continuando la sua carriera nel mondo del calcio e dopo la prima esperienza nell’Under 14 dell’Inter – squadra del cuore del suo papà – è passato all’Udinese Under 16. Il trasferimento di maglia è avvenuto tramite Pierpaolo Marino, ex dirigente bianconero e grande amico del conduttore tv.

Dove gioca il figlio di Amadeus

La passione per il calcio l’ha ereditata dal papà, Amadeus, grandissimo tifoso dell’Inter. Josè Sebastiani ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo fin da piccolissimo, spinto e supportato dai genitori che hanno creduto immediatamente nelle sue potenzialità. Ora che l’esperienza nell’Under 14 dell’Inter si è conclusa, la giovanissima promessa del calcio si sposta a Udine dov’è stato designato estremo difensore dell’Under 16.

“Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese. Giorno da ricordare!”, scrive Pierpaolo Marino a corredo di una foto che lo ritrae al momento dell’arrivo del portierino che ha già dimostrato di avere il carattere e il talento per avere una grande carriera. La scelta dell’Udinese non è infatti casuale: il club friulano è sempre stato molto attento a curare il settore giovanile, mettendo al primo posto la crescita personale e umana dei giocatori.

Josè Sebastiani sui social

Sembra inoltre che il giovane di casa Sebastiani voglia anche seguire le orme del papà. L’abbiamo visto in prima fila, accanto alla mamma Giovanna Civitillo, in tutte le cinque edizioni del Festival di Sanremo che ha condotto suo padre. L’abbiamo osservato crescere rapidamente e ora che è un giovane uomo – ha 15 anni – sta iniziando a muoversi e imboccare le strade giuste per la sua carriera, benché il suo cammino sia ancora tutto da decidere.

Ha preso parte attivamente anche a Eurovision Song Contest, al quale l’Italia ha partecipato con Angelina Mango, e qui ha condotto il suo primo podcast, Stonati a Eurovision, con il quale ha preso parte alla kermesse insieme ad altri 40 adolescenti senza pass che sono partiti alla scoperta della più grande manifestazione musicale a livello continentale.

Su Instagram è molto seguito e, a differenza del padre che è sempre stato allergico alle piattaforme, ed è molto attivo. È stato una piccola star fin dai suoi primi anni di vita e intorno a lui si è sempre generata una grande curiosità. Un po’ per il nome che porta, legato a uno dei grandi allenatori di calcio, e un po’ perché è il frutto di un amore nato in televisione e che ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Nelle poche interviste che ha rilasciato, si era anche detto felice di avere avuto sempre la mamma al suo fianco. Giovanna Civitillo si era infatti gradualmente allontanata dal mondo della tv per seguire con più attenzione la famiglia. Ha ripreso a lavorare da qualche anno, da quando Josè è cresciuto, prendendosi le sue giuste soddisfazioni professionali che probabilmente in passato le erano mancate.