Fonte: IPA Amadeus

Esaurito il periodo di pausa che si è preso dai social, Amadeus torna su Instagram a circa un mese dal suo ultimo post. Il conduttore ravvenate è infatti concentrato sui progetti che l’attendono, ma ha anche voluto tenersi alla larga dalle numerose dichiarazioni in cui è comparso il suo nome. Soprattutto durante la settimana di Sanremo, in cui inevitabilmente si sono creati dei paragoni tra i suoi Festival e quello di Carlo Conti. Lui ha preferito percorrere la strada della discrezione e guardare al suo futuro in tv. A intervenire è stata però sua moglie Giovanna Civitillo, che ha voluto velatamente evidenziare le ragioni che l’avrebbero spinto a distaccarsi dai social.

Amadeus sui social, parla Giovanna Civitillo

“Ci sono parole e parole. Poi c’è la Complicità che può concedersi il lusso di tacere”, si legge nel carosello di foto condivise da sua moglie Giovanna Civitillo in cui lo rivediamo per la prima volta dopo un mese. La sua ultima apparizione risale infatti all’8 febbraio, e in particolare per la serata che l’ha visto protagonista di una delle puntate di C’è posta per te di Maria De Filippi. Le parole di sua moglie potrebbero inoltre riferirsi alle dichiarazioni di Rita Rusic, secondo le quali Amadeus – nelle vesti di direttore artistico del Festival di Sanremo – avrebbe respinto il desiderio di Eleonora Giorgi di co-condurre con l’amica Ornella Muti.

Non solo. Il suo nome si è legato anche alla canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola, che ai tempi della sua presentazione sarebbe stata scartata perché non adatta al Festival organizzato quell’anno. Amadeus non si è sbilanciato su nessuna di queste dichiarazioni e ha mantenuto la strada del silenzio, fino a che non è ricomparso al fianco della moglie, mentre alloggiava in un albergo di Roma.

Nessuna replica è arrivata in merito a queste affermazioni, che sono quindi rimaste circoscritte alla sola area di chi le ha rilasciate. Amadeus non è intervenuto nemmeno su Sanremo, che si è concluso il 15 febbraio con la vittoria di Olly in Balorda Nostalgia, e nemmeno per confermare la sua presenza in televisione come giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi, al via dal 22 marzo in prime time su Canale5.

I nuovi progetti in tv

Ciò che è certo, è che Amadeus sta per tornare in televisione con due nuovi programmi: uno in access prime time, che riprende quindi la fascia destinata a Chissà chi è?, e uno in prima serata basato su un format straniero. La messa in onda è prevista per maggio, mentre è confermata La corrida che riprende invece in autunno. Il conduttore gode della massima fiducia da parte di Discovery, che sta lavorando moltissimo perché si ritorni ai grandi risultati di un tempo. Nel suo futuro potrebbe inoltre esserci la nuova avventura di Canale5 con Maria De Filippi, con la quale si sarebbe già instaurata una grande intesa a ottobre, nei giorni in cui lui aveva accettato di partecipare al programma come giudice di Canto dello Speciale in onda alla domenica. L’ufficialità? Potrebbe arrivare presto.