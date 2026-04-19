Amadeus, il figlio José Sebastiani debutta come cantante

IPA Amadeus

Chi eredita il talento per la televisione, chi per il calcio. José Sebastiani, il secondo figlio di Amadeus, ha deciso di complicarsi la vita – o di arricchirla, dipende dai punti di vista – prendendo entrambe le strade. E aggiungendo pure una terza: la musica. Non è un mistero che ne sia molto appassionato: l’abbiamo appreso negli anni in cui suo padre è stato il conduttore dei record di Sanremo e in cui ha portato alcuni degli artisti più ascoltati del momento (anche grazie ai suoi consigli).

Il figlio di Amadeus debutta nella musica

Per cinque edizioni consecutive, il pubblico del Festival di Sanremo lo ha visto seduto in prima fila all’Ariston, accanto alla madre Giovanna Civitillo, attento a seguirei il percorso di papà Amadeus che si stava cimentando nella prova televisiva più importante della sua carriera. José era, a tutti gli effetti, la mascotte del regno sanremese di suo padre. Un particolare che l’ex conduttore e direttore artistico non ha mai nascosto perché più di una volta ha infatti ammesso di consultare il figlio su alcuni artisti in fase di selezione. Capite bene che, se a dodici anni ti chiedono un parere sulla lineup di Sanremo, la tua formazione musicale non è esattamente quella media.

Oggi José ha 17 anni – li ha compiuti il 17 aprile scorso – e conduce una doppia vita che farebbe invidia a molti adulti. Di giorno è portiere nelle giovanili dell’Udinese, di sera (o quando il calendario degli allenamenti lo consente) è un rapper in ascesa su TikTok, dove i suoi 76mila follower lo seguono con un affetto che va ben oltre la curiosità per il cognome illustre. I suoi video spopolano, e il motivo è semplice: José canta, pure con una certa convinzione.

La canzone presentata su TikTok

L’ultimo brano che ha fatto girare è Mi mandi in confusione, e i versi che ha pubblicato parlano chiaro sul registro scelto: “A Milano c’è lo smog e tu mi mandi in confusione… Sembrava tutto perfetto invece era un casino, fumo per non pensarci e ti penso lo stesso”. Niente autocelebrazione da figlio di, ma una voce che sembra cercare il suo spazio con una certa onestà. Almeno per ora.

Ma ciò che ha attirato davvero l’attenzione, però, è stato qualcos’altro. Mentre José cantava, alle sue spalle è comparso – quasi in punta di piedi – Amadeus in persona. Il conduttore era andato fino a Udine a trovare il figlio e si è ritrovato davanti a qualcosa che, evidentemente, non si aspettava del tutto: un ragazzo alle prese con un brano rap che funzionava. E non ha potuto che rimanerne sorpreso.

Amadeus ha costruito la sua carriera recente sull’intuizione artistica, sul fiuto per ciò che funziona sul palco e fuori. Che abbia riconosciuto qualcosa in José è per ora una valutazione sentimentale, più che un coinvolgimento professionale. Parliamo semplicemente di un papà che scopre il figlio a sperimentare, guarda caso nella musica che è la sua via da oltre 40 anni.

Resta da vedere se José Sebastiani vorrà percorrere questa strada con continuità, o se il calcio resterà la priorità. A 17 anni, per fortuna, scegliere non è ancora obbligatorio. E intanto, la playlist cresce. Insieme a un pubblico sempre più interessato.