Alessandra Mastronardi e l’assenza ai funerali di Antonello Fassari: “Momento delicato”

L'attrice, criticata aspramente per non aver partecipato ai funerali del collega, ha replicato agli haters su Instagram

Fonte: IPA Alessandra Mastronardi

La morte di Antonello Fassari, volto storico de I Cesaroni oltre che di tante altre pellicole di successo, ha portato tra i fan della celebre serie tv qualche polemica. Ai funerali dell’attore infatti c’erano due grandi assenti, Elena Sofia Ricci ed Alessandra Mastronardi, finite nel mirino degli haters su Instagram per non aver presenziato alla cerimonia. Proprio quest’ultima ha deciso di replicare alle durissime accuse degli utenti, invitandoli a rispettare un momento così delicato.

Alessandra Mastronardi, la replica alle accuse degli haters su Instagram

Il mondo dello spettacolo ha detto addio ad Antonello Fassari, volto storico de I Cesaroni, scomparso a causa di una lunga malattia che aveva affrontato in silenzio, lontano dai riflettori. Ai funerali dell’attore, che si sono tenuti nella Chiesa degli Artisti di Roma, c’erano familiari, amici e colleghi, ma tra questi c’era una grande assente, Alessandra Mastronardi.

L’attrice, che con Fassari ha condiviso per anni il set, è stata criticata aspramente dai fan della celebre serie tv per non aver presenziato alla cerimonia. E così ha deciso di rompere il silenzio, replicando alle offese e alle accuse mosse da tanti haters su Instagram, che non hanno rispettato il suo dolore.

“I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole”, ha scritto Alessandra Mastronardi tra i commenti di una pagina a lei dedicata. “Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato“.

Il ricordo del cast de I Cesaroni

In tanti hanno voluto ricordare l’attore, che per anni ha interpretato alcuni dei personaggi più amati dal pubblico italiano, primo fra tutti quello di Cesare Cesaroni nella celebre serie tv. Tra amici e colleghi, molto sentite le parole di Claudio Amendola, che con Fassari aveva condiviso l’esperienza sul set. “Non ero preparato. Mi stavo preparando, ma non ero pronto ancora. È molto difficile ed è molto complicato che in questi giorni, per ironia della sorte o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni. La concomitanza è davvero terribile. Da una parte mi fa sorridere, perché Antonello ci avrebbe sorriso”, ha detto l’attore dopo i funerali dell’amico. “Era un uomo straordinario. Sinceramente, era l’amico col quale avrei voluto invecchiare e invece no. Siamo stati fratelli sul set e anche in questi dieci anni, avevamo una confidenza che va al di là dell’amicizia“.

Una grande sofferenza condivisa anche da Elena Sofia Ricci, che su Instagram ha fatto sapere: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza, mancherai”. Non è mancato poi l’addio di Micol Olivieri che ha scritto: “Non posso crederci. Sei stato un attore straordinario, a te il pubblico deve molto. Sei stato CASA e FAMIGLIA per le persone che da casa ci hanno seguito per anni. Ma eri anche molto più di quello. CHE AMAREZZA”.