Antonello Fassari, quand’è il funerale e l’addio degli amici più cari

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

I fan dei Cesaroni e non solo si preparano a dire addio ad Antonello Fassari, lo storico Cesare della serie tv e attore amatissimo di tanti film di successo. I funerali dell’artista si svolgeranno martedì 8 aprile a Roma, città tanto amata da Antonello.

I funerali di Antonello Fassari: l’addio all’attore

I funerali di Antonello Fassari dunque si svolgeranno a Roma martedì 8 aprile nella chiesa degli Artisti. Le esequie verranno celebrate alle 11:00 alla presenza degli amici più cari dell’attore, dei suoi familiari e dei tantissimi fan che accorreranno per dare l’ultimo saluto ad Antonello.

L’attore si è spento a 72 anni a causa di una malattia di cui erano a conoscenza solo le persone più vicine. L’annuncio dei funerali è stato confermato anche dalla casa di produzione Publispei che sta realizzando la nuova serie de I Cesaroni.

“Siamo frastornati, increduli, addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore, l’oste Cesare e un caro amico – ha confessato la produttrice Verdiana Bixio -. Stava male, sapevamo che era un problema importante di salute ma non eravamo preparati. Era un grande amico personale della Publispei e lo aspettavamo sul set sperando che ce l’avrebbe fatta, la notizia della sua morte ci dilania tutti”.

Il dolore del cast dei Cesaroni

Antonello Fassari è stato un attore versatile e il protagonista di tantissime pellicole di successo. Il ruolo che gli ha regalato la fama (e l’affetto del pubblico) è però stato quello dell’oste Cesare nella serie tv I Cesaroni.

Per anni Fassari ha recitato nello show accanto a Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e gli altri componenti del cast, creando con loro un rapporto speciale.

Dopo l’annuncio della sua scomparsa gli attori hanno voluto ricordarlo con tanti post e messaggi d’affetto. Primo fra tutti Claudio Amendola, che attualmente si trova sul set della nuova stagione de I Cesaroni.

L’attore ha espresso il suo dolore per la morte di Antonello Fassari e l’incredulità per un addio arrivato troppo in fretta. “Sarai per sempre mio fratello – ha detto Amendola, svelando che Fassari aveva scoperto di essere malato -. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.

Un dolore raccontato anche da Elena Sofia Ricci che in un post su Instagram ha scritto: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza, mancherai”.

Commovente anche l’addio di Micol Olivieri che ha scritto: “Non posso crederci. Sei stato un attore straordinario, a te il pubblico deve molto. Sei stato CASA e FAMIGLIA per le persone che da casa ci hanno seguito per anni. Ma eri anche molto più di quello. CHE AMAREZZA”.

E quello di Niccolò Centioni, il mitico Rudi Cesaroni della serie. “Mi dispiace davvero tanto. Ci eravamo sentiti poco tempo fa al telefono. Eravamo pronti a iniziare questa avventura insieme, eravamo così felici. Mi dispiace tanto, riposa in pace caro Antonello”, si legge nel suo post.