Amadeus e Giovanna Civitillo, la verità sulla “lite” in una foto

Fonte: IPA Amadeus

Amadeus è uno dei volti più amati della televisione italiana. Giovanna Civitillo è la sua bella consorte nonché showgirl. Inevitabile che siano bastati alcuni scatti rubati nel corso di una “lite” a sollevare un polverone: gridare alla crisi quando si parla di coppie note come la loro è (quasi) all’ordine del giorno. I detrattori non vedevano l’ora di sentir scricchiolare un amore che dura ormai da quasi 16 anni, ma ci è voluto poco a spegnere gli animi. Il conduttore ha condiviso su Instagram una foto che pone fine a un argomento di discussione di cui potevamo fare a meno.

Amadeus e Giovanna Civitillo, la “lite” e la presunta crisi

A scatenare le voci su una presunta crisi, o comunque a mostrare la “lite” tra Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo è stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune immagini in cui la coppia appare visibilmente agitata. Una discussione animata tra i due, immortalata nel parchetto di Citylife a Milano: immagine ben distante da quella a cui il pubblico televisivo (e social) si è abituata nel corso degli anni.

Negli scatti la Civitillo appare con un’espressione contrariata, intenta a rivolgere al marito parole che sembrano tutt’altro che tenere. Lei che gesticola, lui che sembra sopportare in silenzio i toni accesi della moglie. Ci è voluto davvero poco per alimentare una discussione durata per ore, nella quale si è detto di tutto a proposito del litigio, delle motivazioni, persino di una possibile crisi. La fantasia galoppa, in questi casi.

Qualcuno – oltre allo stesso settimanale – ha ipotizzato che la “lite” o presunta tale possa essere scaturita dal periodo di malumore del conduttore che, passato ormai al NOVE, starebbe vivendo un momento difficile a causa dei risultati non all’altezza delle aspettative della rete. Che le questioni televisive possano davvero avere delle ripercussioni sulla vita di coppia?

Amadeus pubblica una foto e zittisce tutti

Ci è voluto davvero poco per scatenare voci di crisi e quant’altro a proposito di Amadeus e Giovanna Civitillo. E ci è voluto altrettanto poco per metterle a tacere. Lo stesso conduttore, a poche ore dallo “scoop”, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae proprio insieme alla moglie, intenti a scambiarsi un affettuoso bacio di quelli a cui chi li segue è da sempre abituato.

Nessuna parola in didascalia – del resto se ne sono dette fin troppe -, soltanto un piccolo cuore rosso a cui fanno eco quelli di risposta del loro adorato figlio, José.

Intanto come si vocifera ormai da qualche giorno (la conferma ufficiale arriverà domani), Amadeus è pronto ad affrontare una nuova avventura nelle vesti di giudice al Serale di Amici, voluto da Maria De Filippi insieme a Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio per questa edizione già ricca di novità e colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo, l’uscita del danzatore Dandy dal programma a causa di un problema di salute.