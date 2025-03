Serale di Amici, Maria De Filippi fa centro: “Amadeus, Malgioglio e D’Amario”

Fonte: IPA Amadeus

Il 22 marzo inizia il Serale di Amici 2024/2025, ma manca ancora l’ufficialità riguardo ai giudici. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe fatto più che centro: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Un tris di talenti indiscutibili, di personaggi che amiamo profondamente e per motivi diversi. Sfumati, dunque, i nomi di Fedez ed Eleonora Abbagnato.

A lanciare l’indiscrezione sui nomi dei giudici al Serale di Amici 2024/2025 è l’agenzia Adnkronos, che chiude definitivamente il tris: diversi i nomi che si sono rincorsi nelle ultime settimane. Invero, il primo è stato proprio quello di Amadeus, che è stato ospite da Maria De Filippi durante una puntata pomeridiana di Amici alla domenica e poi in una puntata di C’è posta per te al sabato. Un sodalizio artistico e professionale, il loro, che ci aveva già fatto ben sperare circa il futuro di “Ama” nello show di punta di Fascino.

Ad Amadeus, si è poi aggiunto il nome di Cristiano Malgioglio e ora quello di Elena D’Amario. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire entro venerdì 21. “Rumors sempre più insistenti indicano questi tre nomi come più che probabili per l’assegnazione di una poltrona da giudice”. Ed è l’agenzia a fare il nome di Elena D’Amario, la ballerina e coreografa che ad Amici è legata a doppio filo, avendo partecipato alla nona edizione dello storico talent show di Maria. Il 18 marzo, inoltre, c’è stata una cena con i nuovi giudici, tra cui Amadeus e Cristiano Malgioglio, alla presenza di Maria De Filippi e altri autori di Fascino, la casa di produzione della conduttrice.

Serale di Amici, al via la prima registrazione

L’annuncio, quindi la conferma, arriva entro venerdì, ma ovviamente non è detto che dovremo aspettare tanto per avere l’ufficialità dei giudici al Serale di Amici, poiché giovedì 20 si registra la prima puntata. Come di consueto, dunque, ci aspettiamo delle piccole anticipazioni condivise sui social: di solito vengono postati video o foto dal pubblico in studio. E alla prima puntata manca davvero pochissimo: la data è il 22 marzo, dal momento in cui lo scorso sabato è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di C’è posta per te, altro programma di successo targato Maria.

Per Cristiano Malgioglio, naturalmente questo è un ritorno alla poltrona da giudice: per Amadeus, invece, un esordio importante. Gli allievi del Serale di Amici sono 16, e ora per loro inizia la parte più difficoltosa, quella in cui si va verso il vincitore, ma non solo: ognuno di loro può avere la sua occasione di spaccare e di conquistare i palchi d’Italia. Amici è uno dei prodotti più forti, il talent show per eccellenza che dà spazio e luce ai giovani talenti del nostro Paese. Per quanto riguarda la scelta dei giudici, come sempre Maria De Filippi fa centro: Amadeus sta seguendo il suo lavoro sul Nove, ma l’approdo su Mediaset al Serale di Amici è decisamente più di un bel colpo. E rende felici i tantissimi fan del conduttore.