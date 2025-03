C’è posta per te, le pagelle: Morandi illumina la serata (10), il fidanzato indeciso (3,5)

La puntata del 15 marzo di C’è posta per te è un viaggio tra rimpianti, seconde possibilità e dichiarazioni d’amore in ritardo. Maria De Filippi, ancora una volta, veste i panni di confidente, arbitro e complice, accompagnando storie di vite sospese tra passato e presente. C’è chi arriva con un anello troppo tardi, chi ha atteso quarant’anni un bacio e chi si è accorto di aver amato solo quando l’amore non c’era più. E poi c’è Gianni Morandi, che trasforma tutto in musica, perché a volte una canzone vale più di mille parole.

Gianni Morandi e il potere della musica. Voto: 10

Gianni Morandi entra in studio e il pubblico esplode: una standing ovation, un abbraccio con Maria De Filippi che sa di casa. Questa volta non è lui a chiamare: è stato invitato per una storia di rimpianti e redenzione.

Rita ha chiesto perdono ai genitori per anni di cecità. Cresciuta tra sacrifici che non ha mai voluto vedere, ora che è madre comprende ogni rinuncia fatta per lei. “Vi sareste meritati una figlia migliore di me”. Morandi ascolta, annuisce, si riconosce nelle sue parole. Anche lui ha vissuto tempi duri, anche lui sa cosa significa avere mani gelate e contare i resti al mercato.

Ma questa storia non finisce in lacrime. Con la sua chitarra, Morandi cambia il ritmo della serata: attacca con “Uno su mille ce la fa”, il pubblico lo segue. L’emozione si trasforma in festa, il dolore in leggerezza. La musica, come sempre, salva tutto.

Alberto, il fidanzato toxic. Voto: 3 e mezzo

Alberto, l’eterno indeciso, entra in studio per dimostrare il suo amore, ma più che un fidanzato pentito sembra un esperto nel tenere il piede in due scarpe. Cinque anni di relazione, un’attività aperta con l’aiuto dei genitori di Ilenia, una vita costruita pezzo dopo pezzo. Poi, il crollo: lui si sente “confuso”, lascia Ilenia il 24 luglio, ma non abbastanza da tagliare del tutto i ponti. Da lì inizia il balletto: la chiama, la fa tornare, la allontana di nuovo. Per mesi, lei resta in bilico tra il suo amore e il nulla cosmico che lui le offre.

Quando finalmente dice basta, lui si scopre innamorato. Arriva il 31 dicembre, Alberto si sente solo e pensa bene di farsi fotografare mentre brinda con un’altra. Poi si pente, compra un anello e cerca di riconquistarla con un gesto teatrale. Ma Ilenia, stavolta, non cade nel tranello. E fa bene. Maria De Filippi glielo dice chiaro e tondo: “Hai torto marcio”.

La busta si apre perché Ilenia lo ama, ma il futuro di questa coppia sembra scritto. I genitori di Ilenia provano a difenderlo: “È un bravo ragazzo”. Vogliamo credergli, ma il tempo dirà se saprà comportarsi bene. Intanto, una cosa è certa: Ilenia è una ragazza matura e sa quello che vuole.

Maria De Filippi, l’ultima romantica. Voto: 10

Ci sono storie che resistono al tempo, altre che si sgretolano sotto il peso degli anni. Luigi e Francesca si sono amati, si sono persi e, dopo 56 anni, lui è ancora lì, davanti a lei, con gli occhi di chi non ha mai dimenticato. Pina sogna Umberto dopo sessant’anni e scopre che è ancora vivo. Luciana ha atteso quarant’anni il suo “pupo“, sperando che un giorno lui la guardasse con gli stessi occhi di allora.

Maria ascolta, scherza, media tra emozione e ironia. Le riunioni, le gelosie, le distanze: tutto passa sotto il suo sguardo lucido e affettuoso. Sa quando insistere e quando lasciare andare. Perché, a volte, i ricordi sono più belli della realtà. La sua magia è questa: trasformare un programma in un album di fotografie sbiadite, ma mai dimenticate.