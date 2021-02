Chi è Elvira Carfagna, la prima moglie di Walter Zenga

editato in: da

Il suo nome è rimasto a lungo legato a quello di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana, nonostante siano ormai tantissimi anni da quando si sono lasciati: Elvira Carfagna è stata la sua prima moglie e da lui ha avuto anche un figlio. È una donna dalla bellezza incredibile e, sebbene sia molto riservata, ha un interessante profilo Instagram che cattura tutte le sue più grandi passioni.

Elvira Carfagna, nata a San Benedetto del Tronto, ha sempre manifestato una personalità vivace ed eclettica. Da bambina amava lo sport e la vita all’aria aperta: era una bravissima atleta, soprattutto nella corsa. Ma suo papà temeva fosse un’attività prettamente maschile, quindi l’ha spinta a dedicarsi ad altro. Così, Elvira si è tuffata nel mondo della moda ed è diventata indossatrice. Negli anni ’80 ha vinto la fascia di Miss Marche e la sua carriera sulle passerelle è stata un vero successo – per un periodo, ha sfilato anche per Versace. E in quello stesso periodo, ha conosciuto Walter Zenga con il quale è stato subito amore.

La Carfagna è convolata a nozze con l’ex calciatore nel 1982 e, qualche anno dopo, è diventata mamma di Jacopo. La sua storia con Zenga però non è durata a lungo: lui, durante la realizzazione dello show Forza Italia, si è infatti innamorato della conduttrice Roberta Termali, che è poi diventata la sua seconda moglie – nonché madre di Nicolò e Andrea Zenga. Conclusa la sua relazione con Walter, della sua vita privata Elvira non ha più fatto cenno pubblicamente.

Stando a quanto da lei stessa dichiarato a Barbara D’Urso nel febbraio 2021, per moltissimo tempo non ha più avuto rapporti con l’ex marito. All’epoca del divorzio la Carfagna era ancora molto innamorata e non aveva voluto mantenere alcun legame con Walter Zenga. Tuttavia, con il matrimonio di suo figlio Jacopo, ha deciso di ricucire il rapporto e abbandonare finalmente i vecchi rancori. Sempre nel salottino della D’Urso, inoltre, ha raccontato di come l’ex calciatore sia stato sempre un bravo papà, difendendolo così dalle accuse di Andrea Zenga, terzogenito di Walter.

Per quanto riguarda invece la sua carriera, dopo aver abbandonato le passerelle Elvira è diventata un personaggio televisivo: alla fine degli anni ’80 è stata parte del cast de Il Gioco delle Coppie, trasmissione di Marco Predolin e Federica Panicucci, in seguito è poi stata ospite di numerosi salottini. Inoltre, la Carfagna è tornata al suo primo amore, lo sport. Ormai da molti anni è una triatleta, dedicandosi ad un’attività davvero molto impegnativa.